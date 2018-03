Diana Navarro publica 'Camino verde', donde versiona temas de la copla clásica y la actualiza "con un sonido particular"

Diana Navarro canta copla desde los nueve años. Tras publicar 'No te olvides de mí' y '24 rosas', donde demostró su capacidad vocal y su influencia del género, regresa al mercado con 'Camino verde', un "sueño para cualquier coplera", cargado de versiones de la copla clásica. Canciones como 'Ojos verdes' o 'Campanera' están en este CD, si bien con un sonido "muy particular y actualizado al siglo XXI", para atraer a las nuevas generaciones.

"Es el disco que siempre había soñado", explicó Navarro durante una entrevista concedida a Europa Press. 'Farruca', 'Una paloma blanca', 'Embrujá por tu querer', 'Vino amargo', 'María de la O', 'Como las alas al viento' o 'La rosa y el viento' son otros de los temas que la malagueña ha incluido en este disco, que sale mañana a la venta.

Canciones conocidas por todos, pero con "un sonido muy particular". "Cuando escuchas el disco y empieza una canción, hasta que no se escucha la letra no se reconoce", detalló Navarro, que logró el éxito con la canción 'Sola', de su primer disco. En el caso de 'La bien pagá', Navarro ha querido cantarle al "bien pagaó", como metáfora del cambio generacional y el nuevo papel de la mujer en la sociedad.

El resultado: "la sorpresa" para el oyente. "Se ha respetado la melodía pero la música es diferente. Hemos puesto a las canciones un traje nuevo", afirmó, recordando que estas canciones forman parte de la "banda sonora" de la historia de España.

"Son letras irrepetibles", señaló Navarro, que no ha querido en ningún momento "inventar una nueva copla". "Son grandes obras y teníamos la obligación moral de rescatarlas. Es la cultura de nuestro país", insistió la cantante, que ha disfrutado haciendo la selección de canciones, que ha dado como resultado "un trabajo en equipo".

MIGUEL DE MOLINA Y ROCÍO JURADO

Navarro se puso como "reto" interpretar temas cantados por voces masculinas. "Ha tenido su dificultad y he sufrido psicológicamente, pero también he disfrutado mucho", recordó la cantante, en referencia a la hora de tener que emular coplas clásicas que hicieron inmortales, entre otros, Miguel de Molina. "No he querido imitarlos, pero sí hacer a mi manera su garganteo, como admiración", reconoció.

Diana Navarro, que además de su admiración por Rocío Jurado ("me marcó", recordó) no oculta su pasión por María Callas, se refirió a sus inicios sobre los escenarios "de feria en feria" con su bata de cola. "Tenía que hacerme escuchar", dijo la cantante, que de pequeña soñaba con parecerse a Rocío Jurado y siempre iba con los zapatos de "tacón y lunares".

Con un público fiel, a costa de su trabajo, Navarro es consciente de que ya puede hacer lo que de verdad le gusta. "En todos mis discos hay mucho de copla. Ahora se trata de ampliar el campo, rescatarla y ofrecérsela a la gente joven", afirmó, poniendo como ejemplos de artistas que están dando nuevos aires a la copla a Pasión Vega, Clara Montes o Buika.

Tanto la copla como la saeta han marcado la trayectoria de Diana Navarro, que además bebe de otras fuentes como el flamenco, la ópera, el pop o el fado. El folclore mediterráneo y las melodías norteafricanas también están en las raíces de su música.