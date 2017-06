Ginés Marín: "Emociona verse en un cartel con la historia del toreo detrás"

Madrid, 16 jun (EFE).- El extremeño Ginés Marín es ahora mismo el torero de moda, una vez que, a sus veinte años de edad, se ha proclamado triunfador y autor de la mejor faena de la feria de San Isidro y, como tal, ha sido incluido en el festejo extraordinario de mañana en Madrid, bautizado como Corrida de la Cultura.

Marín, nacido en Jerez de la Frontera pero criado en Badajoz, dice que al ver el cartel de esa corrida, que remeda la famosa portada del disco "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band", de los Beatles, se ha emocionado "como pocas veces" desde que es torero.

"Ya ver mi foto entre dos figuras como Morante y Cayetano es algo muy especial, pero sobre todo lo es verla junto a los retratos de todos los grandes toreros antiguos que salen detrás. Es como tener toda la historia del toreo a las espaldas... en apenas un año de matador de toros", añade el joven extremeño.

La presencia de Marín en la Corrida de la Cultura supone su vuelta a la plaza donde hace apenas tres semanas, el mismo 25 de mayo en que confirmaba su alternativa, le cuajó a un toro de Alcurrucén una rotunda y redonda faena que fue la única premiada con dos orejas en todo el abono, con la consiguiente salida por la Puerta Grande de Las Ventas.

"Cuando me sacaban a hombros hacia la calle de Alcalá -recuerda- más que pensar en algo o en alguien me dediqué a disfrutar el momento, a memorizarlo bien. No quería perderme en una nube ni tener que pellizcarme para darme cuenta que aquello era realidad. De todas formas, la gente te da tal paliza con su entusiasmo que te mantienen despierto quieras o no", bromea.

Para Marín su triunfo en Las Ventas supone "conseguir lo que llevaba persiguiendo durante mucho tiempo" aunque no quiere distraerse demasiado disfrutándolo porque ahora "lo que cuenta más" es "la responsabilidad de haberlo conseguido".

"Se me presenta una temporada muy bonita pero la gente va esperar mucho de mi y va a ser difícil mantener ese nivel todas las tardes", admite.

El nivel del que habla el que fuera alumno de la Escuela Taurina de Badajoz es el que tuvo en su faena a "Barberillo", un ejemplar de Alcurrucén al que hizo un toreo clásico y puro de principio a fin, sin alardes ni guiños para la galería, con sentido de la medida y una notable profundidad.

"Lo que pasa es que no todos los días sale un toro así, al que se le puede hacer ese tipo de toreo. En cambio, los toreros jóvenes estamos obligados a cortar las orejas cada tarde para mantener la regularidad y abrirnos paso en el toreo, lo que nos obliga muchas veces a hacer cosas que no sentimos artísticamente", afirma.

"Pero tengo claro -continúa- que toreando como pude hacerlo ese día la repercusión de los éxitos es muy superior. La pureza es la que hace distinto tu toreo y la que le da la máxima categoría al momento. Y ese nivel es el que busco, el que va con mi personalidad y el que, después de San Isidro, la gente va a esperar de mi".

Con todo, es insólito que con solo un año en el escalafón de matadores Marín pudiera alcanzar un nivel tan alto.

"Yo también me he asombrado, sí. Siempre se ha dicho que los toros buenos descubren a los toreros malos y, de no haberlo cuajado, ese Barberillo me podía haber hecho mucho daño profesionalmente, porque nadie habría tomado como excusa mi falta de experiencia como matador", asegura.

Reconoce que es "una suerte" que le tocara un toro como aquel pero, por eso mismo, "la papeleta para un toreo tan nuevo" como él no era fácil, "y menos en una plaza de tanta responsabilidad como la de Madrid, donde la presión te puede condicionar y mermar tu capacidad".