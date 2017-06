Refugiados y personas en riesgo de exclusión protagonizan la nueva temporada del Lliure

Barcelona, 16 jun (EFE).- Diferentes obras centradas en refugiados, extranjeros y personas en riesgo de exclusión serán las protagonistas de la temporada del Teatre Lliure 2017/2018, según ha adelantado hoy su director, Lluís Pasqual, que ha apuntado que tampoco se olvidarán las piezas sobre amor o relaciones familiares.

La temporada arrancará el día 14 de septiembre en el teatro de Gràcia con "Nit de Reis (o el que vulguis)", una versión de Pau Carrió a partir del texto de Shakespeare, dirigida por él mismo, y con los jóvenes actores de la Kompanyia Lliure en el escenario.

De la programación, con una treintena de espectáculos y en la que la realidad actual está muy presente, también destaca "Obabakoak", de Bernardo Atxaga, dirigida por Calixto Bieito, en una producción del Teatro Arriaga, con un reparto todavía en curso, y que podrá verse en euskera entre el 25 y el 29 de octubre.

En el Lliure de Montjuïc, la temporada empezará a tomar forma unos días antes, el 20, con la representación de "El metge de Lampedusa", a partir de "Lágrimas de sal", de Lidia Tilotta y Pietro Bartolo, con dirección de Miquel Górriz.

Interpretada por Xicu Masó, la obra relata la vida del médico de Lampedusa Pietro Bartolo, dedicado a la atención de exiliados.

En este apartado denominado "Refugiados/Extranjeros/Extraños" también se incluyen otras obras como "Medea", en una versión de Lluís Pasqual y Alberto Conejero, con Andreu Benito, Roger Coma, Andrés Herrera y Emma Vilarasau, así como "Bérénice", de Jean Racine, también dirigida por Pasqual y protagonizada asimismo por Andreu Benito, Roger Coma y Emma Vilarasau.

Otra de las piezas sobre estas temáticas es "Històries d'Istambul, a contrapeu", de Yesim Ozsoy Gülan, con dirección de Joan Arqué Solà, con Mercè Arànega, Francesc Ferrer, Elena Fortuny, Carles Gilabert, Jordi Martínez y Magda Puig.

Los más pequeños podrán adentrarse, asimismo, por estos caminos gracias a "Molsa", a partir de la novela de David Cirici, y del musical "Brundibár".

En lo que se ha denominado el apartado de "En riesgo de exclusión" se programará el monólogo del británico Mark Lockyer "Living with the lights on", su historia real en la que narra sus experiencias como adicto al alcohol y enfermo mental con trastorno bipolar.

La transexualidad aparece en "Trans (més enllà)", de Didier Ruiz y La compagnie des Hommes, mientras que los alumnos de Escenaris Especials, de Banyoles (Girona), personas en riesgo de exclusión social, ofrecerán "Cinema", y personas que viven y duermen en la calle escenificarán "Sis personatges" en Montjuïc a partir de mayo.

El circo estará muy presente con obras como "Extremités", dirigida por Cirque Inextremiste, o "Daral Shaga", también ópera contemporánea, teatro y cine.

"Rhümia" vuelve al Lliure de Gràcia en diciembre y en Montjuïc, en mayo del próximo año, los que ocuparán el escenario serán la compañía Circa con "Opus".

"Be God is" estará en Gràcia en junio, mientras que en Montjuïc, en abril, se podrá ver "El somriure a peu de l'escala", con dirección de Ramon Simó.

En el apartado de "En convivencia", se incluyen obras como "La visita de la vella dama", un clásico del teatro europeo del siglo XX, de Friedrich Dürrenmatt, a cargo de la compañía Farrés brothers; "Begin the Beguine", de John Cassavetes, y "La tristeza de los ogros", un viaje a la adolescencia dirigido por Fabrice Murgia.

"El temps que estiguem junts" es otra de las piezas, igual que "Si mireu el vent d'on ve", con Emma Vilarasau y Eduard Farelo de protagonistas, en una versión dirigida por Fernando Bernués.

La delirante comedia de la peruana Mariana de Althaus, "El sistema solar", dirigida por Carol López y con Nausica Bonnin, Aina Clotet, Marc Clotet y Guillermo Toledo también se verá la próxima temporada, entre marzo y abril, en Gràcia.

Lluís Pasqual ha querido detenerse ante "Escrit en l'aire", interpretada por el coreógrafo Cesc Gelabert, para poder homenajear al recientemente fallecido Moisès Maicas, que firma la dirección escénica.

Por otra parte, el 22 de diciembre habrá concierto en Montjuïc, a cargo del contratenor Xavier Sabata, en un recital sobre la figura de Alejandro Magno, con dirección de Dani Espasa.

Las reposiciones de la temporada serán "Maria Estuard", "Renard o el llibre de les bèsties" y "In Memoriam", mientras que hay otra apuesta, "Tres lectures", que permitirá a los espectadores conocer el "trabajo de mesa" de una obra de teatro.

Lluís Pasqual considera que esta programación puede verse como "un ejercicio de cartografía" en el que cada espectador podrá trazar su propio "mapa imaginario" y ocupar "sus territorios".