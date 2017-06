Del Álamo: Jamás olvidaré la rotundidad de la tarde y la unanimidad de Madrid

Madrid, 17 jun (EFE).- El diestro Juan del Álamo, uno de los grandes triunfadores de la Feria de San Isidro 2017, ha confesado en una entrevista con Efe que "jamás" olvidará "la rotundidad" de la tarde en la que logró salir a hombros de Las Ventas, así como "la unanimidad de Madrid" en el reconocimiento de su sonado éxito.

"Sé que suena a tópico, pero lo que viví el 8 de junio es más que un sueño, algo por lo que llevo luchando desde que empecé y que ahora me llega en un momento crucial en mi carrera, en el que estoy viviendo sensaciones únicas y en el que me encuentro muy a gusto tanto en el campo como en la plaza", confiesa el joven salmantino.

Esa plenitud de la que habla Del Álamo (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1991) la mostró en el ruedo de Las Ventas, dentro de su feria de San Isidro, con un triunfo de Puerta Grande gracias a las dos orejas que paseó de la corrida de Alcurrucén.

"Me hacía falta un aldabonazo así, y más en Madrid, la plaza que me lo ha dado todo, la que me ha abierto las puertas de las ferias desde que andaba de novillero y con la que me identifico mucho. Llevaba varias orejas cortadas, pero me faltaba redondear una tarde así de rotunda", reconoce.

Y eso que su triunfo pudo haber sido aún mayor si el presidente atiende la petición unánime que hubo en demanda del doble trofeo en su primer toro, al que cuajó la faena "más especial" desde que tomara la alternativa en 2011 en la feria de Santander.

"No sé qué le pasó en ese momento al presidente para no darme las dos orejas. Pienso que estaba muy claro, que era merecedor de ellas. La unanimidad de la afición de Madrid, su entrega, su calor y su cariño hablan por sí solas, tanto que me obligaron a dar dos vueltas al ruedo", manifiesta.

"Pero bueno -continúa Del Álamo- como dice el refrán: agua pasada no mueve molino y, a toro pasado, me quedo con las sensaciones vividas, el eco y la rotundidad que tuvo la tarde en conjunto, en la que saqué mi concepto, mi mejor versión, y en la que, incluso, me abandoné, con lo difícil que es lograr eso en una plaza de tanto peso".

El caso es que si el presidente le hubiera permitido redondear aún más su éxito, muy posiblemente su nombre sería el que estuviera anunciado en la Corrida de la Cultura de esta tarde en Las Ventas, algo a lo que, sin embargo, prefiere no darle "más vueltas".

"Si no ha sido así hay que pensar que lo mismo ha sido para bien. A mí me hubiera encantado torear esa corrida, pero bueno, no ha sido así, y lo único que sé es que la gente se ha quedado con ganas de volver a verme, ojalá sea pronto y pueda refrendar la dimensión ofrecida en este San Isidro", apostilla.

Algo que engrandece también a este joven torero salmantino, más allá del triunfo, fue el recuerdo tuvo a la figura de su "amigo" Víctor Barrio momentos antes de salir a hombros, justo ahora que se va a cumplir un año de su trágica muerte en Teruel.

"No sé porqué pero antes de que me cogieran en volandas me acordé de él y quise compartir el triunfo con una compañero con el que he viví muchas tardes, y que ahora, con la desgracia, se ha encargado de darle mucha gloria y grandeza al toreo, al que defendió y dignificó como pocos", asegura.

"Él se fue por la Puerta Grande directo al cielo y, aunque es una pena que tenga que pasar cosas así para enseñar la verdad de esta profesión, espero que haya servido para que muchos se den cuenta que hay gente dispuesta a perder la vida por sus sueños, como desgraciadamente le ocurrió a mi amigo Víctor", apostilla.

De siempre se ha dicho que un triunfo en Madrid abre las puertas de todas las plazas y ferias del panorama nacional, sin embargo, para Del Álamo, excepto en Bilbao, donde ya está contratado, parece que aún no le ha servido, de ahí sus ausencias en ferias tan punteras como las de Pamplona, Santander, Gijón o San Sebastián.

"Entiendo que, por ejemplo, en el caso de Pamplona o Santander no esté, porque ya conformaron los carteles antes de San Isidro, pero otras, en cambio, sí me ha producido un disgusto muy grande. Es el caso de San Sebastián, donde esperaba que contaran conmigo. Pero así es la vida", señala.

El caso es que Juan del Álamo se ha convertido por méritos propios en otro de los jóvenes valores que se suman al carro de los nuevos diestros encargados de liderar el cambio generacional en el escalafón. Madrid, su escaparate de siempre, ha sido ahora su trampolín definitivo.