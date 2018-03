El filme 'Gomorra' abre mañana el Festival de Cine Europeo de Sevilla, cargado de contenidos políticos y sociales

6/11/2008 - 15:15

La proyección del filme italiano 'Gomorra', dirigido por Matteo Garrone y basada en el libro escrito por Roberto Saviano sobre la mafia napolitana, abre mañana la nueva edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que hasta el 15 de noviembre ha programado en su sección oficial 14 películas de 13 países del Viejo Continente, 17 filmes seleccionados para los Premios anuales de la European Film Academy, siete largometrajes financiados por la Unión Europea, 13 documentales, 16 producciones andaluzas en un apartado especial, 13 cortometrajes y cinco clásicos del cine de terror.

El director del festival, Javier Martín-Domínguez, dijo a Europa Press que la inclusión del filme 'Gomorra' y su elección para la jornada de apertura pone de relieve el interés de la organización del evento por "el cine político y social", recalcando su pretensión de que tales contenidos superen sus mercados y sean asumidos "por el gran público". En ese sentido, consideró que las películas alemanas 'La Ola' o 'El séptimo Cielo, junto a la también italiana 'Il Divo' de Paolo Sorrentino, constituyen una buena muestra de las "miras de libertad" que busca el contenido del festival.

"Queremos mostrar un cine de carácter político y social, que interese al gran público", dijo el director del festival asegurando que la oferta de la muestra comprende "desde superproducciones hasta películas más íntimas" con la idea de proyectar "cine para todos" y exhibir una selección "que haga justicia al cine europeo". No obstante, reconoció que Italia goza de mucho "peso" en la muestra, salpicada también por numerosas creaciones germanas.

'Gomorra' será expuesta en un pase de prensa a las 16.00 horas en el multicine 'Nervión Plaza' y posteriormente su director, Matteo Garrone, ofrecerá una rueda de prensa en el Casino de la Exposición, un histórico enclave que, ya por la noche, acogerá la gala de inauguración del festival con la música del pianista flamenco David Peña Dorantes y la asistencia de figuras del mundo del cine.

Por cuarto año consecutivo, el festival acogerá el anuncio de las candidaturas oficiales a los premios de la European Film Academy. El anuncio, en concreto, se hará efectivo el 8 de noviembre en el marco del festival de cara al evento que se celebrará en Copenhague (Dinamarca) el 21 de diciembre.

El grueso del festival, según recordó el director, está formado por las 14 películas de la sección oficial, procedentes de países como Alemania, Croacia, Francia, Hungría, Italia, Holanda o Polonia. Entre los filmes, figuran la plolémica 'Gomorra' de Matteo Garrone, 'Back soon' del islandés Solveig Anspach, 'Katia's sister' del holandés Mijke de Jong o la alemana 'El séptimo cielo', de Andreas Dresen.

Las películas que aspiran a los Premios anuales de la European Film Academy, 17 en total, incluyen producciones como las española 'Tres días' y 'Caótica Ana', la croata 'I have to sleep my angel', la irlandesa 'Eden' o la alemana 'La ola'. La sección de largometrajes, bautizada como 'Eurimages', incluye producciones danesas, checas, polacas o francesas financiadas por fondos de la Unión Europea.

DOCUMENTALES Y APARTADO ANDALUZ

En cuanto al apartado 'Eurodoc', incluye una selección de los documentales que aspiran al Premio Giraldillo de Oro, dotado con 30.000 euros, mientras el aparatado 'Panorama Andaluz' ofrece 16 películas, documentales y cortometrajes producidos en Andalucía, como el documental 'Sánchez Mejías, más allá del torero' o la película de animación 'El lince perdido'. La sección de cortometrajes, de su lado, ofrece una muestra de las creaciones que aspiran al mejor corto europeo de 2008 en el certamen de la European Film Academy.

Además, incluye el festival una "novedosa" propuesta para "noctámbulos" en el Casino de la Exposición, una selección de cine europeo de terror con cinco películas que serán proyectadas en el Casino de la Exposición, la alemana 'Nosferatu', 'Drácula', 'La Máscara del Demonio', 'El secreto del doctor Hichcock' y 'Bathory'.