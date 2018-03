Mikel Erentxun actuará en la Gala Final de Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra

6/11/2008 - 16:13

Salió elegido por votación popular entre artistas como Bimba Bosé, Kiko Veneno o Huecco

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

Mikel Erentxun será el artista invitado a la Gala de Jóvenes Artistas de Navarra, que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, a partir de las 20 horas, en Baluarte.

Durante el mes de octubre, el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Juventud, puso a disposición del público la posibilidad de votar al artista encargado de actuar en el acto, y entre varias propuestas, Mikel Erentxun fue el más solicitado con 45 votos (38 por ciento).

El Gobierno de Navarra organiza cada año este evento, en el que se dan a conocer los ganadores de Encuentros 2008 que, en esta edición, serán elegidos durante la gala.

La entrada al acto es gratuita, con previa invitación que podrá retirarse a partir del próximo lunes 17 de noviembre en el Instituto Navarro de la Juventud, y a través del Teléfono Joven, DIME (902 230 400). Además, el Gobierno de Navarra pondrá a disposición de los interesados autobuses desde distintas localidades para acudir a la Gala.

Por otro lado, hasta el domingo 16 de noviembre, tendrán lugar también en distintas localidades de la Comunidad Foral las actuaciones correspondientes a las finales de Artes Escénicas de Encuentros 2008.

Las localidades son: Pamplona, Tafalla, Estella, Burlada y Noáin, y los actos que podrán verse corresponden a: el Taller de Teatro de la UPNA, por la obra "Aleluya por un héroe", Elisa Fernández Arteta, por su proyecto de danza contemporánea "40"; Jacaranda Teatro, por su obra "Nuestra Señora de las Nubes"; Laida Azcona, por su danza "In out loops"; y TDG La Perola, por la obra "Me quiero vivir".

Todas las actuaciones son gratuitas y están abiertas al público general.