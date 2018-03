Iwasaki: "Mientras América Latina sueña con formar un solo país, España se debate en la lucha por la autonomía"

El escritor peruano afincado en Sevilla, Fernando Iwasaki ha sido galardonado con el VI Premio Algaba de biografía, autobiografía, memorias e investigaciones históricas por su ensayo 'Republicanos. Cuando dejamos de ser realistas', en el que el autor analiza "las convergencias y divergencias entre España y Latinoamérica desde la época de la Independencia Hispanoamericana".

Iwasaki defendió que "las nuevas repúblicas hispanoamericanas forman parte del proceso de desintegración de España, que se inició en México y América del sur, prosiguió en Cuba y Filipinas, continuó en el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial , y quién sabe si terminará en Aragón o Andalucía". "Este es un fenómeno que sucede a la inversa: mientras los países de América Latina sueñan en formar un solo país bajo una sola bandera, España se debate por la lucha e independencia de sus autonomías", recalcó.

Sin embargo, el escritor destacó que "España y Latinoamérica son más parecidas de lo que a veces estamos dispuestos a reconocer", sentenció hoy el escritor y ensayista quien reconoció que cuando se propuso realizar este análisis "no pensaba que iba a encontrar tantas simetrías y coincidencias entre ambos". "Nuestras miserias y grandezas son más o menos las mismas, con la diferencia de que los presupuestos de aquí sean más espléndidos que los de acá", matizó.

LITERATURA, CAUDILLISMO Y ANTICLERICALISMO

Iwasaki, reconoció que, tras 24 años viviendo en España, puede pensar en la realidad latinoamericana "con los ojos de un español". Este "estrabismo analítico", siempre pasado por sus raíces japonesas, le permitió constatar "lo españoles que son allá y lo latinoamericanos que somos aquí, sobre todo, en cuanto a literatura se refiere". Por esta convergencia, el autor se muestró como un firme partidario de unir puentes entre los estudios de Filología que se desarrollan aquí y en América Latina.

Además del fuerte vínculo literario, Iwasaki apuntó que el "caudillismo y el militarismo de América Latina son herederos del mismo fenómeno acaecido en España durante el siglo XIX". El anticlericalismo, "que no es tanto agnóstico, como un espíritu hereje y blasfemo", es otra de las características comunes que apuntó el escritor así como la "promiscuidad constitucional, ese gusto por hacer constituciones que Latinoamérica copió de España".

Iwasaki puntualizó que, "así como Hispanoamérica debe muchos de sus valores positivos a España, la literatura española del siglo XX no se entendería ni habría existido como fue sin las aportaciones de escritores y poetas latinoamericanos". "Sin Rubén Darío no habría existido Juan Ramón Jiménez ni la generación del 27; sin Huidobro no podríamos hablar de la poesía de vanguardia; sin Neruda, no se podría referir igual a Foxá o a Alberti".

Otros de los poetas que el historiador resaltó como rescatados a posteriori por los españoles son Vallejo que influye en la poesía social de Celaya, Blas de Otero o Ángel González; Octavio Paz, "cuya antología 'Laurel' influye de forma decisiva sobre los escritores españoles"; así como "la literatura que era Borges en sí y que marcó claramente la poesía española contemporánea".