Saramago no considera un drama dejar de escribir porque lo que hizo hasta ahora "valió la pena"

6/11/2008 - 19:21

El premio Nobel de Literatura José Saramago consideró hoy que algún día dejará de escribir porque "es algo inevitable" y cuando eso suceda "no será un drama" porque lo que ha escrito hasta ahora "valió la pena", aunque reconoce que "nunca se sabe cuando está todo dicho".

LISBOA, 6 (EUROPA PRESS/Patricia Ferro)

En entrevista divulgada por "Diario Digital" y recogida por Europa Press, el escritor portugués afirmó que "si mañana, por cualquier motivo, tuviese que dejar de escribir - y, teniendo en cuenta la edad que ya tengo, antes o después acabará por ocurrir- yo diría: ¿No puedo escribir? Bien, es un pero. Pero, ¿puedo vivir? ¿Sí? Entonces, voy a vivir".

Sin embargo, matiza el Nobel, con esto no quiso decir "que la escritura sea algo gratuito que se hace o no, o que se comienza a hacer o se decide no hacer". "Si tuviese esa idea de una carrera literaria, después de 1947, cuando escribí mi primer libro, hubiese continuado. Y, sin embargo, estuve 20 años prácticamente sin escribir, y sobre todo, sin publicar", consideró.

Saramago recordó que cuando escribió "el primer libro que tiene un significado, como es 'Manual de Pintura y Caligrafía', tenía 55 años, ya una edad avanzada (...) y el 'Memorial del Convento' que realmente me abrió muchas puertas, tenía 60 años".

Pero, hasta ahí, explicó "no hubo ninguna vocación reprimida, simplemente, hubo un momento en que pensé que tenía algo que decir y entonces, desde esas fechas hasta hoy, no he parado" y el escritor cree que "valió la pena, desde mi punto de vista personal, creo que sí, que valió la pena. Y tengo millones de lectores en todo el mundo que están de acuerdo".

EL ÚLTIMO LIBRO

El autor de 'Ensayo de la ceguera' asegura que "si mañana tengo que dejar de escribir no será ningún drama. Sobre todo, si ya dije todo lo que tenía que decir, aunque eso nunca se sabe muy bien cuando ocurre, cuando es que ya se dijo todo".

El escritor portugués aseguró que "podría decir que, con 'Las intermitencias de la muerte', debido a las propias circunstancias de la historia que ahí se cuenta, ya estaba todo dicho. Pero no, no estaba, me faltaba el 'El viaje del Elefante', me faltaba el Salomón", concluyó el Nobel luso.

El nuevo libro de Saramago 'El viaje del Elefante' está a partir de hoy a la venta en las librerías portuguesas, aunque el lanzamiento oficial será el próximo 3 de diciembre, en el Centro Cultural de Belem en Lisboa.