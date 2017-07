Un grafiti de Banksy, la obra de arte preferida de los británicos

La de la niña con el globo que fue vendida por 560.000 euros

La obra elegida. Imagen: archivo

El grafiti de una niña a la que se le escapa de las manos un globo con forma de corazón del famoso artista Banksy es la obra de arte preferida de Reino Unido, según una encuesta.

La pintura realizada con plantilla Balloon Girl (Niña con globo) que apareció junto a una tienda del este de Londres en 2002 lidera una breve lista de las mejores obras de arte británicas, votada por 2.000 personas. Esta obra fue retirada y vendida en 2014 por unas 500.000 libras (560.000 euros, 651.000 dólares).

El paisaje pastoral de John Constable La carreta de heno (1821) aparece en segunda posición, seguida de The Singing Butler, una pintura de 1992 de Jack Vettriano. El Temerario remolcado a su último atraque para el desguace (1839), de Joseph Mallord William Turner aparece cuarto en la lista, y El Ángel del Norte, una escultura de 1998 de Antony Gormley colocada junto a una importante carretera del sur de Newcastle, quedó en quinta posición.

En el top 20 aparecen tres portadas de discos: la realizada por Peter Blake para el álbum de The Beatles Sgt Pepper; la de Hipgnosis y George Hardie para el LP Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; y la cubierta del disco de Sex Pistols Never Mind the Bollocks, de Jamie Reid.