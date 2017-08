El festival internacional de cine de Toronto acogerá el estreno mundial de El secreto de Marrowbone

16/08/2017 - 17:13

El filme 'El secreto de Marrowbone', de Sergio G. Sánchez, se presentará en el Festival Internacional de Cine de Toronto (del 7 al 17 de septiembre) dentro de la sección Special Presentations, según ha informado Mediaset. De esta manera, el certamen acogerá el estreno mundial de la película, que en España llegará a la gran pantalla el próximo 27 de octubre distribuida por Universal Pictures International Spain.

La cinta está protagonizada por Anya Taylor-Joy ('La bruja', 'Morgan', 'Múltiple'); George Mackay ('Captain Fantastik', 'For Those in Peril'), Mia Goth ('La cura siniestra', 'Nymphomaniac. Volumen '); Charlie Heaton ('Stranger Things', 'Presencia siniestra') quien también participa en 'X Men: The New Mutants' y está a punto de estrenar la segunda temporada de 'Stranger Things'; Matthew Stagg ('Macbeth') y Kyle Soller ('The Keeping Room', 'Anna Karenina').

Se trata assí de un thriller psicológico que narra la historia de cuatro hermanos que, temiendo que les separen tras la muerte de su madre, se esconden del mundo en su abandonada una granja cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto.

La película está producida por Belén Atienza, Álvaro Augustin y Ghislain Barrois, y con J.A. Bayona como productor ejecutivo y es una producción de Telecinco Cinema, Marrowbone S.L.U. y Ruidos en el Ático A.I.E. con la participación de Mediaset España y Movistar+.