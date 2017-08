Gallardón lamenta la muerte de Nati Mistral, "una mujer de ideas muy firmes"

Madrid, 20 ago (EFE).- El exministo de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha lamentado hoy la muerte a los 88 años de la cantante y actriz madrileña Nati Mistral, a la que le unía una "gran amistad" y de la que ha dicho que era "una fuerza de la naturaleza" y "una mujer de ideas muy firmes"".

En declaraciones a Efe, Gallardón ha explicado que la amistad que le unía a Nati Mistral la heredó de su padre, que ejerció como abogado de la artista.

"Ella siempre me trató como un niño pequeño, que es como me conoció, con un afecto y un cariño fantástico", ha apuntado.

Cuando Gallardón empezó a trabajar en el despacho de su padre, tuvo la oportunidad de conocer más a la artista, a la que ha definido como "una mujer de ideas muy firmes".

"Cuando yo hacía en la Comunidad o en el Ayuntamiento una cosa demasiado progresista, me llamaba y me decía: 'Oye Alberto, esto no puedes hacerlo así", ha recordado, a modo de anécdota, el que también fue presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital.

Con todo, ha señalado que "pese a sus ideas conservadoras, era una mujer absolutamente avanzada en lo cultural".

"Nos animó a muchos a amar a Lorca", ha apuntado en referencia a Nati Mistral, que fue la actriz española que más veces interpretó obras del autor granadino.

Gallardón ha añadido que la madrileña, "extraordinariamente honesta" y "muy respetada por todos los artistas", "era una fuerza de la naturaleza, capaz de hacer la mejor interpretación de los grandes temas, incluso de hacer una reinterpretación creativa que se convertía en un valor añadido".

"Junto a María Dolores Pradera representa una magnífica generación de artistas de la que las dos son los mejores exponentes", ha concluido.