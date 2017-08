Último adiós a Nati Mistral, una voz única para recitar y polemizar

Madrid, 20 ago (EFE).- "Decimos adiós sin decir adiós" decía Gabriela Mistral, la poeta de la que Nati Mistral (Natividad Macho) tomó prestado su apellido, y eso es lo que han sentido hoy la familia, amigos y compañeros de la actriz y cantante, una diva del teatro musical en España y América, fallecida a los 88 años.

Desde que a primera hora de la tarde se instalara la capilla ardiente de Nati Mistral en el madrileño tanatorio de San Isidro, la sobrina de la actriz ha velado su cuerpo, junto a otros familiares y algunas actrices, como María José Alfonso, el actor Carlos Manuel Díaz; el exdirector del INAEM y exdirector del Teatro de la Zarzuela, José Antonio Campos Borrego, o la periodista Carmen Jara.

Campos Borrego ha señalado a Efe, que Nati Mistral fue una persona "irrepetible, una artista única. Una mujer polifacética que hizo un teatro de primerísima calidad".

"Si en Francia hubiera desaparecido una mujer como esta, todo el mundo institucional se pondría las pilas y al frente de un gran homenaje. Esperemos que aquí sea así", ha recalcado Campos Borrego.

En la misma línea se ha manifestado Carmen Jara, a quien le ha "extrañado", que la actriz no estuviera "expuesta hoy en el Teatro Español". "Esperemos que la den un homenaje, porque aquí se hace todo después de muerto", ha añadido con ironía.

"Nati siempre serás nuestra rosa de Madrid", decía una de las cuatro coronas que acompañaban el féretro en el tanatorio, junto a una de las fotografías de esta actriz, que destacaba también por su dicción. Nacida el 13 de diciembre de 1928 en Madrid y educada en un colegio alemán de la madrileña y castiza calle Calatrava, la cantante comenzó a estudiar canto y música en el Conservatorio por influencia de su madre.

Pero son muchos los compañeros, periodistas, o representantes de las instituciones que se han despedido por otras vías de esta actriz de gran carácter, locuaz, inteligente y provocadora, que se declaraba de la "derechona" y admiradora de Franco, porque decía que era lo que le había tocado vivir.

"Soy española, madrileña y monárquica", apostillaba.

Palabras que le gustaba soltar a esta diva de la posguerra en tertulias y periódicos porque era muy polemista, leída e ingeniosa, pero "perlas" que también iban unidas a su amor por la cultura. No en vano, fue la actriz española que más veces interpretó a Lorca, o puso en su boca las frases de Valle Inclán, Galdós, Séneca o Antonio Gala, entre otros muchos.

"La única cosa que te da el teatro es cultura, si haces a Shakespeare, Rojas o Calderón de la Barca, algo te queda", dijo en una entrevista.

Una faceta que hoy ha querido destacar el exalcalde y expresidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, amigo de la Mistral o de la "doña", como recordaba ella misma que se las llamaba antes a las grandes actrices.

Era "una fuerza de la naturaleza" y "una mujer de ideas muy firmes", explicaba de su amiga hoy a Efe en una entrevista. Una amistad que heredó el expolítico de su padre, que ejerció en su día como abogado de la artista.

"Ella siempre me trató como un niño pequeño, que es como me conoció, con un afecto y un cariño fantástico", ha apuntado.

"Cuando yo hacía en la Comunidad o en el Ayuntamiento una cosa demasiado progresista, me llamaba y me decía: 'Oye Alberto, esto no puedes hacerlo así", ha recordado, a modo de anécdota, el que también fue ministro de Justicia con el PP.

Con todo, ha señalado que "pese a sus ideas conservadoras, era una mujer absolutamente avanzada en lo cultural".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha lamentado la muerte de la actriz y ha trasladado su pésame a sus familiares por la pérdida de una artista que deja, no obstante, "la huella de su temperamento y calidad artística en la escena española", ha dicho.

También el ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, ha expresado su pesar por la muerte de Nati Mistral, una mujer cuyo trabajo no dejó "indiferente a nadie". En un comunicado, el ministro ha transmitido sus condolencias a la familia de la actriz "que dedicó toda su vida a los escenarios de España y América Latina".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la Comunidad madrileña, Cristina Cifuentes, también han lamentado la muerte de "la gran artista madrileña", galardonada con el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Y las redes sociales que se han convertido en un libro de pésame electrónico o un tanatorio virtual, también se han hecho eco del fallecimiento.

El cantante Raphael decía: "Se nos fue Nati Mistral. Grande Grande. Inolvidable sus divinas palabras. Mi respeto". También el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha enviado su pésame a los familiares al igual que e periodista Pepe Oneto, el presentador de televisión José Manuel Parada, la actriz Macarena Gómez o la bailaora Sara Baras.

Mañana, lunes, tras una misa que se celebrará a las 09.15 horas, en el tanatorio de San Isidro, el féretro con los restos mortales de la actriz será trasladado al El Escorial (Madrid), donde será incinerada en una ceremonia íntima.