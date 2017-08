Jake Bugg regresa en septiembre con su cuarto disco: Hearts that Strain

21/08/2017 - 12:47

Hearts that Strain es el cuarto álbum de estudio de Jake Bugg, producido por el ganador de un Premio Grammy David Ferguson, aunque también han colaborado Matt Sweeney y Rick Rubin, quien ya trabajó con Jake en su álbum Shangri La.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Grabado en Nashville en tan solo tres semanas, Hearts That Strain se pondrá a la venta el 1 de septiembre e incluye 11 canciones. Ocho compuestas en su totalidad por Jake Bugg y otras tres con la ayuda de Dan Auerbach (The Black Keys), Matt Sweeney y David Ferguson.

Para este álbum, Jake Bugg ha contado con la colaboración de músicos como Dan Auerbach, Bobby Woods y Gene Chrisman, músicos que tocaron en temas como Dusty In Memphis de Dusty Springfield o Suspicious Minds e In The Guetto de Elvis Presley.

También están un elenco de músicos de Nashville que aportan un toque más espontáneo al álbum. Incluso hay un dueto con Noah Cyrus, la hija de Billy Ray y hermana de Miley, en la canción Waiting.