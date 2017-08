Foals ya trabajan en su próximo disco

22/08/2017 - 13:27

Dos años después de What went down, Foals ya están trabajando en su quinto disco de estudio, según ha anticipado en las redes sociales Yannis Philippakis.

El líder del grupo inglés ha compartido una foto en la que puede vérsele con sosteniendo unas flores con un mensaje bien claro: "Camino de escribir el siguiente disco".

Ya en julio Foals adelantaron al NME que tenían algo de material escrito pero que el proceso estaba en sus "primeras etapas". "Estamos intentando tener un crío pero no estamos preñados aún", apostilló Philippakis entonces.