Demi Lovato anuncia nuevo disco y presenta la canción que le da título: Tell me you love me

24/08/2017 - 12:47

Demi Lovato desvela la portada, título y lanzamiento el 29 de septiembre del que será su nuevo álbum de estudio. También estrena un segundo avance del álbum, el que le da nombre, y que junto al primer single Sorry Not Sorry, anticipan la línea de esta nueva entrega.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Tell Me You Love Me será su sexto álbum de estudio y llega tras colaboraciones con Cheat Codes en el éxito mundial No Promises, y más recientemente en el otro hit global junto a Jax Jones, Instruction.

Demi Lovato empezó el 2017 siendo nombrada una de las cien personas más influyentes por la revista Time y ya hace meses daba la buena noticia a sus fans acerca del lanzamiento de un nuevo álbum este año, concretando ahora la fecha.

Tell Me You Love Me estará disponible en CD Deluxe con 15 canciones, CD estándar con 12 canciones y álbum digital, adelanta Universal Music en un comunicado remitido a Europa Press.