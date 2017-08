Beck publicará nuevo disco en octubre: Colors

25/08/2017 - 11:17

Tras el éxito de Morning Phase (2014), galardonado con el Grammy al Álbum del Año, Beck anuncia su nuevo trabajo, Colors (Capitol Records), que será lanzado el 13 de octubre. Reservando el álbum ahora se obtiene la descarga instantánea del anticipo titulado Dear Life.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Posiblemente el título más adecuado de la ilustre discografía de Beck, Colors entraña un arco iris contagioso de trucos y sorpresas sonoras que lo convierten en una apuesta segura al éxito", apunta el comunicado de Universal Music remitido a Europa Press.

Durante los últimos meses, Beck ha ido adelantando singles como Wow, Dreams y Up all night. Los tres estarán en el álbum, junto a otros temas llamados Colors, 7th Heaven, I'm So Free, el recién estrenado Dear Life, Square One y Fix Me.

Colors es el primer álbum de material nuevo de Beck desde la edición en 2014 de Morning Phase, premiado con el máximo galardón al Álbum del Año en la 57 edición de los Premios Grammy, además de alzarse como vencedor en otras dos categorías más: Mejor Álbum de Rock Álbum y Mejor Álbum Sonorizado (No-Clásico).