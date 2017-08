Berto Romero, Nacho Vigalondo, Wally López... el misterio de los clones (¿cómplices?) de Manuel Bartual

La llamativa historia en Twitter del dibujante y editor Manuel Bartual ha generado una serie de reacciones de todo tipo de famosos que han querido sumarse a la expectación generada.

"Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras", comenzó un relato que ya dura cinco días y que promete un inminente final para una historia seguida por decenas de miles de personas.

Entre los que han participado de los acontecimientos se encuentran los futbolistas Gerard Piqué e Iker Casillas o la periodista Ana Pastor, que de uno u otro modo han tuiteado, respondido o retuiteado cosas relacionadas con la historia.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y cuya explicación se desconoce por el momento es el hecho de que los perfiles de varios usuarios han mutado, convirtiendo su nombre en 'Manuel Bartual' y su avatar en el mismo que utiliza el protagonista del relato. Entre estos, cabe destacar al cineasta Nacho Vigalondo, al cómico Berto Romero o al DJ Wally López.

Todo apunta a que se trata de cómplices del hilo de Bartual para añadir mayor misterio a la historia, pero Berto ha sorprendido a muchos al actuar como si no supiera lo ocurrido, asegurando que "no es cierto, creo que os la han colado" a pesar de que muchos pudieron observar el cambio de nombre y avatar. "¡No jodas!", exclamó posteriormente al ser advertido de que efectivamente dicho cambio había sido visto de forma masiva y asegurando que "me pongo en contacto con Twitter a ver qué ha podido ocurrir", antes de sacar la conclusión de que "es muy probable que Manuel Bartual haya roto Twitter".

En todo caso, la versión más probable es que estos cambios se deban simplemente a la complicidad de dichos usuarios que aprovechando su alto número de seguidores hayan decidido ampliar el misterio y hacer más grande la repercusión de la historia.