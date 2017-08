Quim Gutiérrez, sargento Bevilacqua en 'La niebla y la doncella': "Por la pérdida de un hijo se hacen cosas salvajes"

29/08/2017 - 14:58

El actor Quim Gutiérrez da vida en la película 'La niebla y la doncella' al sargento Bevilacqua de la Guardia Civil, ideado por Lorenzo Silva, en una historia que parte del asesinato de un joven sin resolver y en el que la trama se irá complicando a raíz de las relaciones personales entre los implicados.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Para Gutiérrez, esta adaptación cinematográfica de un caso de la popular pareja de guardias civiles Bevilacqua y Chamorro --que llega el próximo 1 de septiembre de la mano del realizador Andrés Koppel-- abarca diversos temas, si bien "es básico" el de la paternidad y el dolor que surge con la pérdida de un hijo.

"En el momento en que uno es padre asume que es susceptible de sufrir un dolor que no podia sufrir hasta ese momento, que es la perdida de un hijo. Por la muerte de un hijo se pueden hacer cosas muy salvajes, no para justificar el asesinato, pero sí puede ser una razón para que en un momento de enajenación se llegue a matar", ha señalado en una entrevista con Europa Press el actor.

Vila y Chamorro (Aura Garrido) son llamados para la reapertura del caso de una misteriosa muerte en La Gomera que se cerró sin culpables, pese a los esfuerzos del teniente Nava (Roberto Álamo) y la sargento Anglada (Verónica Echegui). La influencia de la madre del joven asesinado servirá para reabrir heridas con una investigación en la que nada ni nadie es quien parece ser realmente.

Gutiérrez ha reconocido que hay otra presencia a lo largo de la trama que complica la relación entre personajes: el sexo. "Aunque se practica poco, se habla mucho y tiene mucha importancia", ha asegurado el actor, también en relación con su personaje. "'Vila' tiene una vida muy poco sexual, se divorció hace tiempo y por el trabajo renunció a tener una vida personal rica", ha señalado.

Para Echegui, el amor es otro de los 'leit motiv' de los protagonistas de esta investigación, en la que también se reivindica el papel de la mujer en la Guardia Civil. Preguntada sobre si hay machismo en el Cuerpo, la actriz ha señalado que "es un reflejo de todo" y no se puede "juzgar" a un único grupo cuando se vive en "una sociedad patriarcal y hay una tremenda herencia machista".

"Andrés (Koppel) ha modificado algunas partes en el guión como la relación entre 'Vila' y Chamorro, y ahí no hay un trato sexista entre ambos. Eso está muy logrado y creo que también hay una conciencia que se ve reflejada en el film que tiene que ver con el cambio que se está produciendo (en la sociedad) y la ampliación de horizontes", ha aseverado, tras recordar su trabajo con una mujer perteneciente a la UCO para preparar su papel.

SEGUNDA ADAPTACIÓN DE VILA Y CHAMORRO

Para Lorenzo Silva supone su segunda adaptación en la gran pantalla de la saga de Vila y Chamorro, tras 'El alquimista impaciente'. El escritor defiende este 'trasvase' entre letras y cine, puesto que no conoce "ninguna novela ni gran libro que se haya visto arruinado" al pasar a formato cinematográfico.

"Cuando un libro pasa al cine eso quiere decir que la historia que cuentas tiene otra vida y otros narradores, por lo que la historia se enriquece. Eso es siempre positivo", ha afirmado, tras indicar que su papel en este rodaje ha tenido más que ver con el asesoramiento --el guión ha sido escrito por Koppel--.

"Depende mucho de lo que quiera hacer el cineasta, suelo dejarlo a su albedrío y también en función de mi disponibilidad, porque mi trabajo es la literatura. Aquí he tenido poca intervención, me han preguntado de manera respetuosa y he sentido que había atención y consideración, pero nada más", ha aclarado.

CORRUPCIÓN EN LA GUARDIA CIVIL

La corrupción dentro de la Guardia Civil es otro de los asuntos puestos encima de la mesa, puesto que Silva cree clave "reflejar la realidad". "Llevo 22 años haciendo novelas de Guardias Civiles y combatiendo contra muchos tópicos e ideas preconcebidas. Lo que a mi me apetece en una novela es refleje la realidad y, en la Guardia Civil como en cualquier cuerpo policial, hay elementos corruptos. Otra cosa es que tenga relativamente muy pocos comparados con otros cuerpos policiales y, sobre todo, lo corrige", ha defendido.

En cualquier caso, esta cinta policiaca continúa con una tradición de los últimos años que "demuestra que la apetencia del género negro en la novela se ha trasladado al cine", según el director. "Creo que estamos en una época en la que mejores 'thrillers' se hacen en España y es interesante: se está generando una reflexión sobre el mal, con el que se convive muy directamente hoy en día, y se está exorcizando", ha concluido Koppel.