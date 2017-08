Víctor Ullate llega a Madrid con una Carmen del siglo XXI que representa "la libertad del ser humano"

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate llega a los Teatros del Canal en Madrid para el estreno oficial de su versión del clásico 'Carmen', que tendrá lugar el jueves 31 de agosto, y que trae el personaje de Merimée al siglo XXI para "representar la libertad del ser humano", según ha enfatizado en declaraciones a Europa Press.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

A pesar de no haber sido estrenada de manera oficial, 'Carmen' fue representada en San Sebastián los días 1 y 2 de agosto y ha pasado por Verona (Italia), Vichy (Francia), Ponferrada (León) y Santander.

"'Carmen' está muy trillada, yo nunca pensé que la haría", declara Ullate. Sin embargo, como precisa, tras conversaciones con el compositor Pedro Navarrete y el director Eduardo Lao, Ullate se decidió a crear su propia versión del clásico. "De la obra clásica queda la esencia, el amor, el desamor, los celos, la ira, los sentimientos y la muerte, que está muy presente en esta obra", ha declarado.

La 'Carmen' de Ullate es una modelo "de alto standing, glamurosa y que se deja querer", comenta el coreógrafo sobre el personaje que ha creado. "Ella es muy libre de pensamiento; llega la noche y dice por qué yo no puedo hacer lo mismo que un hombre que se tira a cualquiera", ha añadido.

El director ha querido rescatar también el papel de don José en la obra, "un ser muy carismático, con fuerza pero con ternura" y a quién declara haber querido dar "un trato muy especial".

Después de Madrid, donde se podrá ver hasta el 17 de septiembre, 'Carmen' visitará escenarios en Francia, Italia, Japón y China, junto con 'Amor brujo', la otra obra de Ullate que sigue en cartel.

"Para mí ha sido el broche final de una carrera", dice Ullate. "No es que me vaya a retirar ya pero he conseguido que esta 'Carmen' sea un exitazo", ha añadido.

EL FUTURO

Sobre si le gustaría ocupar un cargo de dirección en el Ballet Nacional Ullate afirma que para él lo importante es "hacer bailarines y escuela". "He tenido muchas proposiciones a lo largo de mi vida para marcharme fuera pero mi idea era hacer en mi país lo que otros países tienen y es su escuela", comenta. Ullate deja como legado su escuela de bailarines habiendo formado a figuras como Tamara Rojo, Lucía Lacarra, Carlos Pinillos o Joaquín de Luz.

"Antes de retirarme quiero conseguir una casa de acogida de la danza donde niños desfavorecidos tengan la oportunidad de estudiar ballet" afirma el director. Aunque hay escuelas integradas, asegura que desea acoger a niños que deseen estudiar danza para que se conviertan en "grandes artistas".