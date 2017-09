Andy Muschietti, director de It: "Hoy se usa el miedo de una manera casi obscena"

31/08/2017 - 15:19

El director de 'It', Andy Muschietti, ha asegurado que su adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King puede entenderse como una metáfora de los tiempos actuales en los que "el empleo del miedo como herramienta se está dando de manera casi obscena".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS - Eduardo Blanco)

"Stephen King escribió esta novela en los 80, cuando el miedo como herramienta era obvio y tenía un protagonismo especial con el final de la Guerra Fría. Estados Unidos ha pasado por distintas etapas de paranoia y los escritores mas lucidos y observadores siempre lo usaron en su narrativa", ha explicado en una entrevista con Europa Press el realizador argentino.

No obstante, para Muschietti el hablar de este terror en la época actual es "mucho más relevante" por los problemas de hoy en día, entre el terrorismo y las políticas mundiales de algunos dirigentes.

Así, la productora y hermana del director, Bárbara Muschietti, ha reconocido que la situación política en Estados Unidos durante el rodaje --durante las elecciones presidenciales en las que finalmente ganó Donald Trump-- estaba en su cabeza. "Fue ver todo el proceso y seguir con la negación: no, no, no", ha apuntado.

En 'It', un grupo de niños debe enfrentarse en un pueblo a las desapariciones sin resolver que se producen cada ciertos periodos de tiempo. Detrás de todas ellas está un misterioso payaso que puede cambiar de forma en función de los miedos y que es únicamente visible por los adolescentes.

En los años 80 ya hubo una versión para televisión de la que Muschietti ha decidido alejarse en su propuesta. "Creo que es un acercamiento más fiel al libro. La película que todo el mundo conoce tenía las limitaciones de un producto televisivo, apto para todos los públicos, y no pudo ser fiel al libro", ha señalado.

PAYASOS TERRORÍFICOS

En este sentido, el director sitúa la historia en los años 80 y no en los años 50 como en el libro --y en la miniserie televisiva--. "Debido a la calificación de la película, hemos podido dar rienda suelta a todas las imágenes más subversivas y ser fieles al libro en su intensidad, violencia y los temas adultos que toca", ha añadido.

Preguntados sobre los motivos que hacen de un payaso alguien 'terrorífico', Bárbara Muschietti ha explicado que se trata de una persona "que se oculta la cara y no es natural: los niños no van corriendo hacia los payasos para darles un abrazo". Por su parte, el realizador ha reconocido que Stephen King "tuvo cierta responsabilidad" con este imaginario en torno a los payasos, ya que "traumatizó a toda una generación".

LOS NIÑOS SON LOS PROTAGONISTAS

Los niños son los protagonistas absolutos en 'It', ya también los responsables de "traer un poco de esperanza frente a las fuerzas malévolas que son los productores de miedo". "El mensaje que transmiten es el de unión y de creencias unificadas que tenemos que reconocer y escuchar, porque supone darse cuenta de que los miedos que tenemos no son reales", ha aseverado.

El retratar la adolescencia en la gran pantalla consigue, para el director, que los espectadores terminen "involucrándose en la historia de una manera muy especial". "Todos fuimos niños y nos acordamos de esa experiencia emocional donde todo se vivía de una manera intensa: hay una implicación directa emocional", ha concluido.