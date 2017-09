Marwan: "Lo más importante es seguir gozando como un niño y sentir ilusión por crear obras bonitas"

Han pasado tres años desde su última entrega y ahora Marwan Abu-Tahoun Recio (Madrid, 1979) regresa por todo lo alto con nuevo disco, Mis paisajes interiores (el primero tras su fichaje por Sony Music), y con una extensa gira que ya de inicio tiene más de veinte fechas por toda España, incluyendo una parada en el WiZink Center en enero.

"Abro una etapa nueva porque siempre he sido muy independiente. De repente, todo lo que has estado haciendo solo ahora lo haces mucho mejor, más organizado y con más apoyo. Sigo haciendo lo que quiero, lo único que no controlo tanto son los tiempos y te tenido que grabar con más antelación", explica a Europa Press el músico madrileño.

Dentro de esa mejoría a la que hace referencia, pone especial énfasis en el sonido "gordísimo" de esta nueva obra que, efectivamente, suena a grande. "Es el triunfo del disco y lo ha conseguido el productor Tato Latorre", destaca, antes de aclarar que, en cualquier caso, sigue siendo "totalmente" él, pues su "identidad no se ha pervertido en absoluto".

"En todo caso se ha potenciado", apostilla, para acto seguido relatar que grabó el disco entero en catorce días gracias a los "recursos infinitos" de Tato como "productor superlativo". Además, confiesa que él suele "padecer bastante las grabaciones" por pura "inseguridad", a pesar de lo cual en esta ocasión ha "disfrutado al ser rápido y sencillo".

CANCIONES Y POEMAS

El regreso de Marwan es un compendio integrado por once nuevas canciones y un generoso conjunto de poemas inéditos escritos para la ocasión, todo ello fruto de un año de trabajo intenso en el que incluso dejó de actuar salvo "alguna cosita muy suelta".

"Esta época ha sido dura porque venía muy cansado de la gira y sentía que mi cabeza no funcionaba bien. Tenía el disco muy a medias y estaba un poco ansioso, que es lo peor que le puede pasar a un creador. Lo comparaba con el anterior disco, para el que tenía ochocientos millones de canciones y eso no ha sido fácil", confiesa desde la satisfacción del trabajo ya terminado.

Un trabajo que él ve como "un poco monográfico de desamor, aunque también hay esperanza y temas sociales, de filosofía de vida, la soledad derivada de la hiperconectividad, la falta de solidaridad y empatía". A su juicio, en definitiva, el álbum "tiende al desamor pero es bastante variado a nivel musical y de temática, con distintos paisajes".

"La tristeza es más fotogénica", afirma sin dudar al ser cuestionado por la dualidad entre amor o desamor. Y añade: "Cuando estás bien no haces una canción contándolo, porque además hay que ser muy fino para que no quede ridícula. Cuando uno está feliz no se hace demasiadas preguntas, tiende más a vivirlo, y cuando está mal tiende a escribirlo".

CONECTAR CON EL PÚBLICO

Es en esas temáticas cotidianas de desamor y amor, de amor y desamor, donde Marwan encuentra la vía para conectar con sus cada vez más numerosos fans (102.000 en Twitter y 243.000 en Facebook), que claramente se identifican con las historias que cuenta en sus historias musicales y escritas.

"Siempre he tenido esa obsesión por la claridad, por expresar cosas más o menos profundas que sintamos todos, pero de un modo sencillo, que llegue", explica para, tras un instante de reflexión, proseguir: "La conexión es básica. Hay gente con mucho talento que quizás no conecta tanto. Conectar es lo más importante, a mi me emociona la gente que conecta conmigo".

Y aún agrega a este respecto: "Creo que esto nace de haberme sentido desconectado de niño. Siempre busco conectar con la gente sea como sea, tanto a través del arte como en lo personal. Si noto que no estoy conectando hay algo dentro de mi que no se siente bien. Eso siempre me ha turbado y por eso busco esa conexión muy directa".

PRESENTACIÓN EN VIVO

Incluso le cambia la cara a Marwan cuando se le recuerda que desde este mismo viernes vuelve a la carretera con una campaña de firmas y actuaciones acústicas para dar a conocer su nueva colección de canciones. Y lo confirma con palabras: "Tengo unas ganas de salir a la carretera que alucino. Y de que la gente escuche lo que hemos hecho".

"Las firmas son para ir poniéndome a tono y en octubre empezamos la gira a tope. Ya solo ver las fechas me da la vida, me hace muy feliz salir a la carretera, cantar y conectar. Y en el directo se conecta como en ningún lugar, así que me muero por llegar ahí", recalca el madrileño, quien asegura que el éxito de esta gira para él será sencillamente "pasarlo genial".

Así, señala que quiere que le vaya "un poco mejor y sonar en radios si es posible", claro, pero al mismo tiempo insiste en que la prioridad para él es "fluir con la gente y la discográfica, no sentir presiones". "A veces nos fijamos demasiado en las cifras de ventas y no gozas porque empiezan involuntariamente las presiones desde uno mismo", reconoce, para rápidamente sentenciar: "Lo más importante es seguir gozando como un niño y sentir ilusión por crear obras bonitas".

Para terminar, se recogija también Marwan del actual éxito de gran cantidad de cantautores compañeros de generación, asegurando que hay un "abanico muy amplio y con mucho talento". "Estamos un poco de moda, creo que sí. La canción de autor en realidad nunca se ha ido, pero ahora está más presente en los medios. Y es fantástico que haya gente con ganas de escuchar historias bien contadas".

FECHAS DE LA GIRA

Marwan se reencuentra este viernes 1 de septiembre con su público en la primera parada de su campaña de firmas y actuaciones acústicas, que tiene lugar en Madrid (Fnac Callao). Luego será turno para Valencia (2 de septiembre, Fnac Valencia), Barcelona (5 de septiembre, Fnac Triangle), Málaga (6 de septiembre, Fnac), Sevilla (7 de septiembre, Fnac), Bilbao (8 de septiembre, Fnac), San Sebastián (9 de septiembre, Fnac) y Zaragoza (12 de septiembre, Fnac).

No acaba aquí el periplo de firmas, pues también pasará por Oviedo (13 de septiembre, Fnac), A Coruña (15 de septiembre, Fnac), Tenerife (21 de septiembre, El Corte Inglés) y Las Palmas de Gran Canaria (22 de septiembre, El Corte Inglés).

La gira propiamente dicha arrancará en Córdoba (13 de octubre, Hangar) y continuará por Granada (14 de octubre, El Tren), Toledo (20 de octubre, Círculo del Arte), Valladolid (21 de octubre, Lava), Málaga (27 de octubre, La Trinchera), Murcia (28 de octubre, REM), Zaragoza (10 de noviembre, Las Armas) y Hospitalet (11 de noviembre, Teatre Joventut).

Más kilómetros para visitar Gijón (17 de noviembre, Acapulco), Bilbao (18 de noviembre, Backstage), La Laguna (24 de noviembre, Paraninfo), Gran Canaria (25 de noviembre, The Paper Club), Valencia (14 de diciembre, Moon), Alicante (15 de diciembre, The One) y un concierto especial en el WiZink Center de Madrid el 12 de enero.

Tras ese gran comienzo de 2018, aún más recitales en Castellón (19 de enero, Opal), Tarragona (20 de enero, Sala Zero), Sevilla (26 de enero, Sala X), Cádiz (27 de enero, El Pelícano) y una incursión en el Lunario de México DF el 9 de febrero.

A la vuelta, los últimos conciertos por ahora confirmados para la gira de Marwan tendrán lugar en Mallorca (9 de marzo, Trui Teatre), Salamanca (16 de marzo, Music Factory), León (17 de marzo, Espacio Vías) y Vigo (23 de marzo, La Fábrica de Chocolate). Y lo que surja después.