Gabino Diego se lanza a 'El Intercambio' en el Teatro Príncipe: "La comedia es muy desagradecida"

1/09/2017 - 15:03

Gabino Diego y Teté Delgado son los protagonistas de 'El Intercambio, obra que se estrena este viernes 1 de septiembre en el Teatro Príncipe Gran Vía en la que una pareja decide a probar nuevas aventuras en su relación sin tener en cuenta que todo puede salir de manera diferente a lo esperado.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Escrita por Ignacio Nacho --quien también se encuentra en el elenco de actores encarnando a una mujer inverosímil--, esta comedia le ha servido a Diego para reivindicar el género en un momento en el que, a su entender, "la gente valora mucho más el drama".

"Dirigir comedia es difícil, también actuar y que el espectador esté riéndose durante toda la obra, pero a veces parece que no se valora. Hacer comedia es muy desagradecido: ya se ve en los Oscar, donde la gente valora más el drama cuando este género es mucho más difícil de hacer", ha lamentado el actor durante la rueda de prensa de presentación.

Diego da vida a Jaime, un hombre apocado que está insatisfecho en su matrimonio y quiere buscar nuevas sensaciones sin su pareja. Por ello, convence a Eva para organizar un intercambio, a pesar de que nada saldrá como esperaba. "En muchos momentos, muchas mujeres se sentirán identificadas con Eva porque quieren que se libere", ha señalado el actor.

Gabino Diego ha citado a los hermanos Marx o Miguel Mihura como influencias para este texto, dirigido por Juan José Afonso, con el que al cabo de un mes de haberlo leído se "seguía riendo igual". "Es una reflexión cómica pero sí es cierto que mi personaje lo pasa bastante mal: las buenas comedias siempre llevan un drama por debajo", ha señalado.

Para Teté Delgado, se trata de una historia con "personajes estrafalarios" a los que el texto "se agarra como un clavo ardiendo". "Es una historia de parejas, de que a veces no sabes valorar lo que tienes y no lo aprecias hasta que te ponen en una situación límite donde la puedes perder", ha apuntado.

Diego también ha recordado alguna anécdota relacionada con el equipo de actores --que ha calificado como "un all star"-- y su trabajo en el pasado junto a Fernando Fernán Gómez. "Hay mucha libertad para proponer cambios en el guión. Recuerdo que una vez con Fernán Gómez dije 'Me voy mañana' en lugar de 'Mañana me voy' y él me dijo que no me sabía el texto y solo se podía cambiar cuando se tuviera un perfecto dominio de la improvisación", ha comentado entre risas.

Rodrigo Poisón, Juanma Lara y Natalia Roig completan un reparto de "viejos zorros de la comedia", como ha destacado la propia Roig. "Partimos de la sencillez en esta historia para hablar del sexo, del amor, la ternura o la infidelidad, pero con una mirada muy moderna e internacional, porque se podría ver aquí y en cualquier otro país", ha concluido.