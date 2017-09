Gabino Diego y Teté Delgado presentan en Madrid la comedia "El intercambio"

Madrid, 1 sep (EFE).- Tras su estreno a principios de año en el Teatro Olympia de Valencia, Gabino Diego y Teté Delgado llegan a Madrid con "El intercambio", una comedia "plagada de gags" escrita por uno de los actores del reparto, Ignacio Nacho; dirigida por Juan José Afonso y que a partir hoy se presenta en el Teatro Príncipe Gran Vía.

"Al principio estaba asustado de tener al lado a Ignacio", ha reconocido hoy Gabino Diego, entre risas, por compartir reparto con el autor de esta comedia, cuyo elenco completan Rodrigo Poisón, Juanma Lara y Natalia Roig.

Tras asegura que ha sido fácil trabajar con Ignacio Nacho y que "siempre" le ha pedido permiso para "cambiar" las líneas de su personaje, ha recordado, divertido, una anécdota de los años en los que Fernando Fernán Gómez le dirigía: "cuando el texto decía 'Mañana me voy' y yo decía 'Me voy mañana', él replicaba '¡No te sabes el texto, no has estudiado!'".

Sobre "El intercambio", que se estrenó el pasado mes de enero en Valencia y ha estado de gira hasta recalar ahora en Madrid, Diego ha asegurado que está "encantado" con su personaje, en este montaje que cuenta la decisión de Eva (Teté Delgado) de celebrar su veinte aniversario con su esposo, Jaime (Gabino Diego), con un intercambio de parejas.

"Las mujeres se sienten muy identificadas con el personaje de Eva y quieren que se libere", opina Diego sobre esta obra en la que su personaje "lo pasa mal a veces", aunque son situaciones "muy cómicas" con "diálogos muy frescos, originales".

Pero lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla.

La conclusión final, explica Teté Delgado, es que "a veces no sabes valorar lo que tienes" hasta que vives una "situación límite".

Juanma Lara, por su parte, interpreta a un personaje "muy alejado" de lo que suele hacer, según ha reconocido: "mi personaje es una señora, con todas las letras", ha explicado el actor de series como "Amar es para siempre", "El Príncipe" o "Tierra de lobos".