Claire Denis y Laurent Cantet, a concurso en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

1/09/2017 - 17:31

El XIV Festival de Cine Europeo de Sevilla, del 3 al 11 de noviembre, incluirá en la sección oficial los nuevos trabajos de los directores franceses Claire Denis y Laurent Cantet, así como el estreno en 'Las Nuevas Olas' de la película 'Algo muy gordo' con Berto Romero como protagonista.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

'Algo muy gordo' es un proyecto cinematográfico que han desarrollado Carlo Padial --autor del éxito editorial 'Dinero gratis' y director de 'Mi loco Erasmus' o 'Taller Capuchoc'-- como director y Berto Romero --habitual colaborador de Andreu Buenafuente y protagonista de 'Tres bodas de más', 'Ocho apellidos catalanes' o 'El pregón'-- como guionista y protagonista.

Ambos se unen a un casting que completan Carlos Areces, Carolina Bang, Miguel Noguera y Didac Alcaraz para el trazado de una comedia deconstruida que se apoya en el posthumor para huir del discurso convencional, ha precisado la organización del evento en una nota.

Dentro de la Sección Oficial a concurso también habrá más propuestas de cine español como 'El mar nos mira de lejos', ópera prima del sevillano Manuel Muñoz Rivas que tuvo su estreno mundial en la sección Fórum de la pasada Berlinale y que se verá en España por primera vez en Sevilla.

Con esta obra de no ficción, Muñoz Rivas se estrena como director con un filme que se vincula con las raíces culturales y el entorno de su autor. Así, se alimenta de la naturaleza, la historia y los mitos para establecer una conexión profunda con su identidad andaluza.

Ya en Las Nuevas Olas, apartado que reúne a realizadores que discurren con nuevos lenguajes en el cine contemporáneo europeo, se confirma la presencia de 'Niñato', del debutante Adrián Orr, que tras su premiado corto documental 'Buenos días resistencia' retoma aquellos personajes para componer éste largo en torno a uno con dificultades para asumir la responsabilidad de su paternidad.

REPRESENTACIÓN FRANCESA

En el ámbito internacional, el cine francés en 2017 tendrá una sólida representación con la incorporación de cineastas de la talla de Claire Denis, Laurent Cantet o Serge Bozon.

En la Sección Oficial a concurso, Denis rompe con la gravedad de su cine para presentar 'Un sol interior' (Let the sunshine in/Un beau soleil interieur), filme aplaudido en la Quincena de Realizadores del pasado Festival de Cannes y preseleccionado para las nominaciones a los Premios de la EFA.

Acompañada por un elenco integrado por Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Josiane Balasko o Xavier Beauvois, Juliette Binoche protagoniza esta comedia antirromántica que desmonta los clichés de género y que discurre hacia la búsqueda de la identidad, la verdad, la realización y la liberación de la mujer madura en base a las relaciones que mantiene con los hombres que la rodean.

Atraído también por los personajes femeninos con fuerza, autonomía y madurez, Laurent Cantet estará en la Sección Oficial del festival con 'El taller literario' (The Workshop/L'atelier). Protagonizada por Marina Foïs, la película cuenta la intensa relación de una escritora con los alumnos de su taller literario, siete jóvenes que, de alguna forma, representan y sintetizan la diversidad étnica y religiosa de la Francia actual. El realizador de 'Recursos humanos' y 'El empleo del tiempo' recupera en 'El taller literario' el espíritu de 'Entre los muros', película con la que ganó la Palma de Oro de Cannes en 2008.

Por su parte, Serge Bozon revisa en la irreverente 'Mrs Hyde' (Madame Hyde) el clásico de la literatura fantástica creado por Robert Louis Stevenson. En esta comedia que llega a Las Nuevas Olas, Bozon vuelve a hacer tándem en el guión con Axelle Ropert y emplea a Isabelle Huppert, una de sus actrices fetiches, para encarnar el doble personaje de una profesora que en el enfrentamiento con sus alumnos adolescentes hace brotar su fuego interior. Este personaje le valió a Huppert el Premio a la Mejor Actriz en el pasado Festival de Locarno.

Diez años después de ganar el Festival de Cine de Gijón con 'Sehnsucht', la alemana Valeska Grisebach retoma su trayectoria cinematográfica con 'Western', aclamado tercer largometraje de esta realizadora que, tras pasar por Cannes tendrá en Sevilla su estreno nacional. Las claves del western son el vehículo para hablar de la masculinidad en el marco de los desplazamientos sociales. Las dos Europas, la colonizadora y la colonizada, se confrontan en esta historia que opta al Premio Lux y a los Premios de la EFA y que invita a repensar el continente, a recuperar las raíces culturales y naturales enterradas bajo décadas de lucha económica y a mantener la esperanza en la reconciliación.

TRASFONDO DE LA CRISIS EN LOS FILMES PORTUGUESES

El trasfondo de la crisis económica en Portugal teñirá este año las historias del festival sevillano de la mano del debutante Pedro Pinho y de la veterana Teresa Villaverde, representantes de excepción de la cinematografía del país vecino.

El documentalista Pedro Pinho, al abrigo del colectivo de cineastas Terratreme, ha hecho de su primer largometraje de ficción la película europea revelación del año. 'A fábrica de nada' ('The nothing factory') es una referencia desde que se presentó en la Quincena de Realizadores de Cannes, opta a las nominaciones de los Premios de la EFA y tendrá en Sevilla su premiere nacional. La más política de las películas que competirán en la Sección Oficial propone la acción artística como herramienta de intervención en el mundo, construyendo un cine social reivindicativo y atrincherado en la solidaridad y la conciencia de clases.

Por su parte 'Colo', la última película de Teresa Villaverde, formará parte de la sección Las Nuevas Olas. La reconocida cineasta portuguesa realiza en este filme, que compitió en la Sección Oficial de la pasada Berlinale, un retrato familiar inteligente, seco e introspectivo que describe con la 'saudade' portuguesa la pérdida de la razón y la confrontación generacional.

En la competición de no ficción, esta nueva edición también asociará discursos maduros como el del cineasta alemán Romuald Karmakar con la pasión descriptiva de jóvenes cineastas como la turca Ayse Toprak. Así, Karmakar, de la mano de DJ de referencia como Ricardo Villalobos, ATA, Roman Flügel, Sonja Moonear o Move D, mostrará a modo de recorrido envolvente la incombustible potencia de la escena de la música electrónica alemana en 'If I think of Germany at night', filme que podrá verse en Sevilla en colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit de Barcelona.

Muestra de implicación, respeto y compromiso, Toprak presenta en Sevilla 'Mr Gay Syria', ejemplo de la amalgama de culturas, identidades y realidades fronterizas que es la Europa de hoy. De nacionalidad turca, esta película sacude las conciencias analizando la dificultad de ser refugiado y musulmán en un país europeo, a la que debe sumarse la de ser gay en la sociedad islámica actual.