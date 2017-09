Magnum presentarán nuevo disco en Barcelona y Madrid

4/09/2017 - 13:10

Tras discos como Kingdom Of Madness o Magnum II, los británicos Magnum fueron una constante en giras junto a Def Leppard, Judas Priest o Blue Oyster Cult.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Pero lejos de vivir de los réditos, en 2016 Sacred Blood Divine Lies retomaba la senda del éxito de esta banda con un disco que llevó de nuevo a una enorme gira.

Y es por eso que, tras su disco de enero de este mismo año, Valley of Tears, regresan al estudio para preparar en 2018 el lanzamiento de Lost On The Road To Eternity, de momento anunciado para enero.

A su publicación seguirá una extensa gira que traerá a Tony Clarkin y Bob Catley en el mes de abril de 2018 a Barcelona y Madrid, como únicos conciertos en nuestro país.

Las citas serán el domingo 15 de abril en Bikini (Barcelona) y lunes 16 de abril en Madrid (Sala But). Entradas en Ticketmadness.es, Revolver, Pentagram, Escridiscos, Fnac, Carrefour, puntos de la red Ticketmaster.es y en el teléfono 902 150 025.