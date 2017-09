El concierto de David Gilmour en Pompeya, en pantalla gigante en cines de toda España

4/09/2017 - 16:29

El documental David Gilmour Live at Pompeii llegará de forma exclusiva a las salas de cines de nuestro país el próximo 13 de septiembre, de la mano de Versión Digital, operador especializado en la distribución de contenidos alternativo.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Esta película resume los dos únicos conciertos que el vocalista y guitarrista de Pink Floyd celebró en el anfiteatro romano de Pompeya, en julio de 2016, durante su gira Ratlle That Lock.

Una cita especial con la que Gilmour conmemoraba el 45 años de la película de culto Live at Pompeii de Adrian Maben, que recogía el concierto a puerta cerrada del músico junto a la histórica banda británica en el mismo anfiteatro.

El nuevo film muestra Gilmour rodeado de toda la psicodelia y el universo visual de la banda, en una localización única y en un momento muy especial, ya que a diferencia del primer concierto de 1971, las actuaciones de Gilmour en 2016 en Pompeya fueron con público.

La película David Gilmour Live at Pompei, distribuida en todo el territorio nacional y en Andorra por Versión Digital, incluirá momentos destacados de ambos conciertos, canciones de la carrera de Gilmour en solitario incluidas en los álbumes Rattle that Lock y On an Island, además de clásicos de Pink Floyd.

Además, el estreno también mostrará momentos especiales que se vivieron en los conciertos de Gilmour en Pompeya, como su interpretación de The Great Gig in the Sky, gran éxito de Pink Floyd incluido en el octavo álbum de la banda británica (The Dark Side Of The Moon), que rara vez ha sido interpretado en solitario por el músico.

David Gilmour Live at Pompeii un gigantesco ciclorama circular utilizado a modo de pantalla, así como efectos con láser, juegos pirotécnicos y actuaciones estelares que recordaron a la mítica banda de rock. Las entradas para el día 13 de septiembre están a la venta en los cines acreditados y en www.davidgilmourcinematickets.com.