El calígrafo español Jorge Regueira exhibe su arte en Moscú

Moscú, 5 sep (EFE).- La VI Exposición Internacional de Caligrafía de Moscú acoge estos días el arte del calígrafo gallego afincado en Madrid Jorge Regueira, quien presenta ante el público ruso tres de sus obras, "Terra Incognita", "La Aurora" y "Cosido con palabras".

"Como soy el único español que iba a estar presente, quise que al menos una de las obras estuviese relacionada con algo nuestro, huyendo de folclorismos y lugares comunes, por supuesto. Lorca me pareció muy apropiado", dijo Regueira a Efe al explicar la selección de los trabajos que participan en la muestra.

Artista autodidacta, Regueira se desenvuelve con sus plumillas y pinceles, muchos de fabricación propia, utilizando algas, ramas, trapos, rafia y otros soportes naturales.

Uno de los trabajos del calígrafo gallego que más interés suscitó entre el público que acudió hoy a la exposición a pesar de la fuerte lluvia en la capital rusa, fue "Terra Incognita".

Los visitantes de la muestra, que en la anterior edición llegaron a los 5.000, se paraban unos minutos al lado de la obra del artista español, realizada este mismo año, estudiándola detenidamente con una lupa disponible para ese fin.

"Mientras paseaba por la playa en marea baja buscando inspiración y materiales con los que trabajar, recogí unas algas de la orilla e hice un pincel, más bien una brocha, con ellas en el estudio", describe Regueira el proceso de nacimiento de "Terra Incognita".

La obra del artista español pasará a formar parte de la colección permanente del Museo de Caligrafía de Moscú.

La donación de las obras, explicó a Efe, fue una "petición" del museo.

"No era condición indispensable, pero me pareció que tanto a título personal como por aquello de que al menos estuviese la obra de un español en el museo, me pareció una buena idea", afirmó Regueira.

La exposición, que se celebra coincidiendo con el 870 aniversario de la fundación de Moscú, se inauguró el pasado 1 de septiembre y durará hasta este domingo.

En su presente edición, la muestra expone las creaciones de 150 calígrafos de 60 países.

Entre ellas figura también la obra del peruano Jaime de Albarracín, un exponente asiduo de la exposición de caligrafía en Moscú.

En esta ocasión, el trabajo central presentado por el calígrafo peruano ante la mirada del público moscovita fue "Om mani padme hum-2", realizado en 2017.