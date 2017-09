Taylor Swift destrona a Despacito y evita que sea el single más exitoso de la historia del Billboard Hot 100

5/09/2017 - 17:17

Taylor Swift ha conseguido con Look what you made me do su quinto número 1 en el Billboard Hot 100, la lista de singles estadounidense y, a la sazón, la más importante del mundo.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La canción de la estrella del pop llega a lo más alto convirtiéndose además en la que más streamings y ventas ha conseguido en una misma semana en todo el presente año. Además, rompe el récord al ser la canción de una artista femenina con más escuchas.

Al conseguir este número 1, Taylor Swift destrona al Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber después de 16 semanas consecutivas liderando el Billboard Hot 100.

De esta manera, Taylor Swift evita que Despacito sea el single más exitoso de la historia de la lista, pues con 16 semanas estaba empatado con One sweet day de Mariah Carey y Boyz II Men, que también estuvo 16 semanas número 1 en 1995 y 1996.

Si hubiera aguantado una semana más encabezando el Billboard Hot 100, Despacito hubiera encadenado 17 consecutivas, algo que ningún tema había conseguido en los 59 años de historia de la lista. Pero se ha quedado a las puertas del récord con la llegada de Taylor Swift.