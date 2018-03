BALEARES.-Manolo Escobar: "Después de 50 años, mantengo mis ganas de salir al escenario para dar todo lo que llevo dentro"

12/11/2008 - 18:38

Llegado el momento de echar la vista atrás y hacer balance de su extensa trayectoria musical, Manolo Escobar recalará el próximo sábado en el Auditorium de Palma dentro de la gira 'De Manolo a Escobar', que supone un repaso a los cincuenta años de actuaciones de este histórico de la canción española y con la que interpreta sus temas más emblemáticos, dentro de un espectáculo intimista alejado de sus galas convencionales.

PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Escobar reconoció que llega a la capital balear "cargado de ilusión", al asegurar que de Mallorca guarda "recuerdos increíbles". "En la isla tengo muchísimos amigos y allí he pasado muy buenos momentos", aseguró el cantante, quien saldrá a escena a partir de las 22.00 horas en un concierto "más íntimo de lo normal" y concebido a modo de cabaret teatral.

Para ello, estará acompañado por el pianista alicantino Guillermo Marín y por la palabra de Marc Rosich, erigido como maestro de ceremonias de la función, en un montaje dividido en dos partes de carácter autobiográfico y en clave de humor. La primera de ellas, "dedicada a Manolo" (centrada en el Manolo Escobar como persona antes de lograr el éxito en el mundo de la música), y la segunda "a Escobar", en su faceta más artística y una vez que consigue su reconocimiento como cantante.

El artista expresó así su ilusión por "hacer una cosa que hasta ahora no he hecho", ya que tras 50 años de espectáculos de folklore se lanza a un montaje muy teatral en el que los malos momentos de su vida quedan apartados. De este modo, durante el espectáculo, dirigido por Xavier Albertí, Escobar recuerda su iniciación en el mundo de la música y el inicio de su carretera cinematográfica en 1963 que se prolongaría hasta los años 80.

Entre las canciones con las que intentará deleitar al público se encuentran 'Ni se compra, ni se vende', 'A Barcelona', 'Yo soy un hombre del campo', 'El porompompero', 'Me gusta mi novia' y 'Madrecita María del Carmen', que interpretará en la primera parte, mientras que en la segunda incluirá 'La minifalda', 'Moderno pero español', 'Mujeres y vino', 'Y viva España' y 'Mi Carro'.

En total, 90 minutos de espectáculo y un variado repertorio que incluye también la interpretación de 'Y nos dieron las diez' de Joaquín Sabina y 'Qué bonito es Badalona' de Joan Manuel Serrat,

Tal y como manifestó, después de todos estos años "mantengo mis ganas de salir al escenario para dar todo lo que llevo dentro", aunque admitió que "siempre es normal" la incertidumbre previa a cada concierto. En cuanto a sus canciones, aseguró que le motivan todas, pese a que 'Madrecita María del Carmen' "es la que me inspira más confianza". "Todas las he compuesto con la misma alegría", prosiguió.

Sobre su visión acerca de la música actual, consideró que "está bien" y que, aunque la actual crisis que atraviesa el país en materia económica "está afectando a mucha gente, por suerte no ha llegado a la música, que en España sigue viva". Asimismo, tal y como enfatizó, por el momento no se plantea la retirada ya que "la ilusión del público me hace seguir adelante. Si no percibiera ese cariño, me marcharía", sentenció.