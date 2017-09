Benny Andersson, compositor y cofundador de ABBA, interpreta al piano sus grandes éxitos en un nuevo disco

6/09/2017 - 17:18

Benny Andersson, compositor y cofundador de ABBA, interpreta al piano sus grandes éxitos. El álbum, publicado a través del prestigioso sello discográfico clásico Deutsche Grammophon, invita a los oyentes a un viaje a través de 21 de las canciones más famosas de su celebrada carrera, que incluye inconfundibles éxitos de ABBA, musicales y otras composiciones en solitario.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Piano se grabó en los estudios propios del artista, RMV Studios, situados en la isla de Skeppsholmen, en el corazón de su ciudad natal, Estocolmo. "En el proceso de grabación de este álbum, que ha sido un gran placer, he elegido piezas que son ya una parte integral de mí mismo", apunta Andersson en un comunicado remitido a Europa Press.

Las canciones del disco son I Let The Music Speak, You And I, Aldrig, Thank You For The Music, Stockholm By Night, Chess, The Day Before You Came, Someone Else's Story, Midnattsdans, Malarskolan, I Wonder (Departure), Embassy Lament, Anthem, My Love My Life, Mountain Duet, Flickornas Rum, Efter Regnet, Tröstevisa, En Skrift I Snöen, Happy New Year y I Gott Bevar.