El Reina Sofía arranca septiembre con performance, conferencias y conciertos

Madrid, 7 sep (EFE).- El Museo Reina Sofía arranca septiembre con diferentes actividades multidisciplinares, entre las que destacan la clausura de la muestra "Un lugar para el cuerpo" del artista alemán Franz Erhard Walther, quien realizará una serie de acciones performativas para cerrar la exposición que abrió el pasado abril.

Este sábado, día 9, Franz Erhard Walther (Fulda, 1939) realizará "activaciones" de sus obras en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro, donde ha permanecido "Un lugar para el cuerpo" desde el 6 de abril hasta el 10 de septiembre.

Según informa el Museo en un comunicado, el artista participará, también, en un encuentro junto a Elena Filipovic, Christian Rattemeyer y Joao Fernandes, subdirector del Museo Reina Sofía y comisario de la exposición.

"How to Do Things with Words (Cómo hacer cosas con palabras)" es el título de esta sesión, que alude al libro del filósofo del lenguaje J.L. Austin, publicado en 1962.

Siguiendo con estas actividades multidisciplinares, el jueves 14, en el marco del ciclo de conferencias "Devenir Guernica", el historiador de la literatura José Carlos Mainer impartirá la charla "Lecturas sobre guerra, exilio e iconoclastia", y el sábado 16 arrancará el programa de conciertos "Archipiélago".

Se trata de una nueva propuesta del Reina Sofía centrada en el arte sonoro, que llenará de sonidos experimentales el Jardín del edificio Sabatini los últimos sábados del mes.