Yusuf (Cat Stevens) celebra 50 años de carrera musical con un nuevo disco

8/09/2017 - 15:06

The Laughing Apple es un álbum de nuevas grabaciones y clásicos reinventados que exploran la narrativa de Yusuf (Cat Stevens) en el 50 aniversario de su carrera discográfica.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Es el primer álbum que Yusuf ha producido junto a Paul Samwell-Smith, quien firmó las primeras grabaciones con el sello Island, entre las que se incluía su álbum estrella, Tea for The Tillerman.

Inspirado en los viajes de Tillerman, recuerda sus viajes y lecciones de vida a una generación más joven. Como muchos de los discos en los sesenta, la mitad de los temas son versiones y la otra mitad originales, aunque en esta ocasión, todas las versiones son de temas propios.

Alun Davies también participa en todo el disco con su guitarra clásica, también marca de la casa. Supone una auténtica reunión y un regreso para dar forma de nuevo al núcleo que ayudó a surgir el clásico sonido Cat Stevens.

Por primera vez desde 1972, la portada del álbum contiene ilustraciones del propio Yusuf. The Laughing Apple incluye once canciones y estará disponible el 15 de septiembre en CD, vinilo y álbum digital.

El repertorio incluye Blackness of the Night, See What Love Did to Me, The Laughing Apple, Olive Hill, Grandsons, Mighty Peace, Mary and the Little Lamb, You Can Do (Whatever)!, Northern Wind (Death of Billy the Kid), Don't Blame Them y I'm So Sleepy.