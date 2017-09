Una exposición sobre Goya y la corte ilustrada abre la programación del CaixaForum de Zaragoza la temporada 2017-2018

8/09/2017 - 17:55

La exposición 'Goya y la corte ilustrada' abrirá la programación del CaixaForum de Zaragoza en la temporada 2017-2018 el próximo 28 de septiembre, un proyecto inédito que repasa su figura y obra durante los años de su consolidación como pintor de la corte en Madrid para los reyes Carlos III y Carlos IV, a partir de algunas de sus obras más reconocidas procedentes del Museo del Prado.

La muestra se podrá visitar hasta el 21 de enero de 2018 y ha sido organizada por la Obra Social 'la Caixa', junto con el Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas de Bilbao.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la programación del CaixaForum Zaragoza para el nuevo curso, acto que ha contado con la presencia de la directora general adjunta de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Elisa Durán; del director territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta; del director del Área de Cultura de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Ignasi Miró, y del director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós.

Según ha indicado la Obra Social de 'la Caixa' en una nota de prensa, el objetivo final es "la unión entre cultura y ciudadanía" a través de un modelo único en España que representa CaixaForum, con exposiciones específicamente pensadas para su exhibición en los centros culturales de la entidad, a las que se suman otras actividades como música, conferencias y debates, jornadas sociales, talleres educativos y familiares y actividades dirigidas a grupos de personas mayores.

En la temporada anterior, 2016-2017, las 44 exposiciones programadas en los ocho centros CaixaForum han recibido a más de 2,3 millones de visitantes. En el caso de Zaragoza, el centro ha tenido más de 197.000 visitantes y ha acogido más de 1.200 actividades en ese periodo.

PROGRAMACIÓN

La exposición 'Goya y la corte ilustrada' mostrará en Zaragoza 85 obras a partir de un conjunto de piezas del Museo del Prado que, con la colaboración de otros museos, pretende situar al pintor aragonés en el ámbito de la corte ilustrada y entre los artistas de su época, pero también revelar sus sentimientos de amistad e interés por aquellos a quienes había dejado en Zaragoza.

Asimismo, en el marco de la Campaña de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Obra Social 'la Caixa' instalará en Zaragoza del 14 de septiembre de 2017 al 14 de enero de 2018 una exposición que aborda los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años para la mejora de la vida de las personas y la protección del planeta, titulada 'My world.Retos para un mundo mejor'.

Les seguirá, del 1 de diciembre de 2017 al 18 de febrero de 2018, la organización de la muestra 'Las vanguardias históricas. Construyendo nuevos mundos. 1914-1945', que ofrece una relectura de las primeras décadas del siglo XX a través de una cuidada selección de obras de la colección del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) y la Colección Alfaro Hofmann.

El visitante podrá contemplar más de cuatrocientas piezas, divididas en diez ámbitos, una muestra producida por el IVAM, encolaboración con la Obra Social 'la Caixa'.

Esta última y la Cinémathèque Française presentarán en Zaragoza del 15 de febrero al 20 de mayo de 2018 'Cine y emociones. Un viaje a la infancia', exposición que indaga en el papel fundamental de la infancia en la creación de historias y personajes en el cine y en la influencia que estas películas han tenido en el público infantil.

Con más de 250 piezas de la Cinémathèque Française y de fondos personales de cineastas, la muestra permitirá a los adultos compartir con los niños sus recuerdos y su imaginario infantil y a los niños seguir creciendo en su camino a la edad adulta, han explicado desde la Obra Social 'la Caixa'.

PINTURA METAFÍSICA

'El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño o realidad' mostrará del 14 marzo al 24 de junio más de 50 obras del pionero de la pintura metafísica, con una retrospectiva del artista italiano que subraya su contribución fundamental al arte del siglo XX, actividad organizada en colaboración con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico de Roma.

Asimismo, la Obra Social 'la Caixa' explorará la faceta más desconocida de Robert Capa a través de 150 fotografías en color en una muestra que se podrá ver del 14 de junio al 9 de septiembre de 2018 en la capital aragonesa y que cuenta con el apoyo del International Center of Photography Exhibitions Committee y con fondos públicos del New York City Department of Cultural Affairs en colaboración con el City Council.

Junto con el British Museum, la citada obra social traerá a Zaragoza la muestra 'Agón! La competición en la antigua Grecia', que del 25 de julio al 11 de noviembre acercará a los zaragozanos a la antigua Grecia con más de 170 piezas, algunas de las cuales viajan por primera vez fuera de Londres.

OTRAS ACTIVIDADES

Desde el CaixaForum Zaragoza han indicado que el centro ofrecerá otras actividades este temporada, como ciclos de conferencias, talleres, conciertos, artes escénicas y programación de cine.

Entre ellos, ha destacado para los próximos meses dos propuestas, el programa 'Universos Literarios', que aborda la literatura universal desde otras prácticas artísticas y culturales mezclando formatos distintos, de la conferencia al diálogo, la proyección o el espectáculo.

Todo esto se relacionará con el universo literario de cada uno de los protagonistas de las distintas sesiones, que serán Mario Gas, David Trueba, Elvira Lindo y Lluís Pasqual.

Asimismo, el ciclo 'Arte y cine' se centrará en los espacios donde el arte es valorado, conservado, estudiado y disfrutado, mediante cinco películas que reflexionan sobre las condiciones del arte al convertirse en materia de consumo. Concretamente, se proyectará 'National Gallery', 'Exit Through the Gift Shop', 'Mr. Turner', 'Francofonia' y 'El arca rusa'.

Además, en los próximos meses habrá conferencias, jornadas, talleres familiares y música, con conciertos para adultos y niños. Igualmente, habrá ciclos de cine en torno a las exposiciones y cine infantil de animación.

CaixaForum Zaragoza presentará, igualmente, una oferta renovada de actividades para el público escolar. En el marco del programa eduCaixa, el centro recibió en la temporada pasada la visita de 29.123 escolares.

El público familiar, así como las personas mayores y las actividades culturales de impacto social, estarán presentes en un centro que la Obra Social 'la Caixa' pone a disposición de públicos de todas las edades y todos los niveles de formación, han concluido desde este centro cultural.