El Festival In-Edit estrenará el filme dedicado a Madness y documentales sobre Iggy Pop y Josh Homme

8/09/2017 - 18:58

El XV Festival In-Edit acogerá el estreno mundial de la película 'My Life Story' sobre Madness y dirigida por Julien Temple y proyectará documentales sobre John Coltrane, Iggy Pop y Josh Homme, Sepultura y Tangerine Dream.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Lo ha anunciado este viernes el director del festival, Cristian Pascual, y el director de programación, Luis Hidalgo, sobre el certamen que tendrá lugar del 26 de octubre al 5 de noviembre en Barcelona y del 26 al 29 de octubre en Madrid.

En la presentación de las primeras confirmaciones, han hablado de la proyección del documental 'Bill Frisell, a portrait', de Emma Franz; 'Blue for a moment' de Antonine Prum; 'Bunch of Kunst. A film about sleafords mods', de Christine Franz, y 'Bruk out! A dancehall queen documentary' de Cori McKenna.

También han programado 'Cassette: a documentary mixtape' de Zack Taylor y documentales sobre la escena electrónica de Berlín o del dancehall, así como 'Two sevens clash (dread meets punk rockers) de Don Letts.

Dentro de la sección de Panorama Nacional el festival contará con 'Alicia's Hands' de Verónica Font y Yolanda Olmos; 'Ciudadano Fernando Gallego: Baila o muere' sobre Nando Dixkontrol, y 'L'home orquestra. L'aventura dels músics catalans a Amèrica', de Àlex Gómez Font y Carles Riobó.

En la sección Etnia Barcelona se podrá ver 'A life in waves' de Brett Whitcomb; 'American Valhalla!' de Andreas Neumann y Joshua Homme, así como 'Revolution of sound. Tangerine dream', de Margarete Kreuzer.

Para festejar su 15 aniversario, el festival ha propuesto actividades en diferentes consolidando alianzas con L'Auditori, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Betevé y FNAC.