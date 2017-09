C. Tangana: "Mala mujer es como un bolero del siglo XXI"

11/09/2017 - 13:12

Más de 35 millones de reproducciones en Spotify han convertido a Mala mujer en la cuarta canción más escuchada durante el verano en España, solo superada por J Balvin, Danny Ocean y Maluma. Otro gran logro para C. Tangana (Antón Álvarez Alfaro, Madrid, 1990), quien además acaba de fichar por Sony Music y será el encargado de inaugurar una nueva temporada de los Vodafone Yu Music Shows: el jueves 21 de septiembre en La Riviera madrileña y el viernes 22 en la Razzmatazz de Barcelona.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Van a ser dos bolazos un poco como recopilación de lo que ha sido este verano", adelanta en entrevista con Europa Press este madrileño que es ya todo un referente de la música urbana en castellano, con un éxito que empezó a coger forma para el gran público con la mixtape 10/15, editada hace dos años, según él mismo reconoce.

"La gente que no era de música urbana llegó a mi con 10/15. Fue algo aprovechando una coyuntura global, que es que la música urbana se convertía en lo más importante que está pasando a nivel de músicas populares en todo el mundo. Toda la gente joven y todas las músicas están siendo invadidas por la música urbana", reflexiona.

En esta línea, subraya que "es evidente que todos los artistas de pop están tirando hacia la música urbana", debido a que este género "ha trascendido muy fuerte a nivel comercial". Por eso, insiste en que "la música urbana es la nueva música popular", ya que "es el denominador común de todo lo mainstream, de todo lo global".

MALA MUJER

"Uno nunca se espera números tan radicales", admite C. Tangana sobre el estallido comercial de su single Mala mujer, al tiempo que confiesa que desde un primer momento su intención era que "los productores grandes a los que le gusta la música escuchara la canción y se quedaran flipando".

"Es un tema que a nivel de producción, desde la estructura del tema, la elección de la temática, la forma de construir la melodía... está hecho clínicamente. Nos sentamos a discutir qué nos gusta de la música de baile, de la salsa, de la electrónica y hemos intentado desarrollar nuestros trucos para competir a ese nivel", explica.

Añade en este punto que "cuando escribía la letra pensaba en un bolero clásico", ya que "casi todos esos boleros hablan de un momento en el que una de las dos personas de una pareja ha pasado página". "Y eso da mucho juego. Es como un bolero del siglo XXI, total, yo lo dije desde el primer momento que empecé a hacer mainstream, si tengo una vía aquí es que entiendo el bolero y entiendo la balada", reflexiona.

Tras esta afirmación, no sorprende en absoluto que C. Tangana pase de las etiquetas: "El trap está de moda y todo el mundo te pregunta qué es eso y tu dices que no es verdad que hagas trap y se quedan desconcertados. Se puede jugar con eso. Digo que empiezo a hacer pop y se quedan alucinados".

"Si uno es capaz de ponerse las propias etiquetas y generar discursos, eso es mejor que esperar a que la gente te diga lo que haces", subraya, para acto seguido desvelar que estádiciendo que hace pop para poder abrirse "a todo el abanico de público".

"Es que si haces algo que entra en la norma eres un excremento del sistema. Algo que ha salido del sistema de forma natural, pero ni fu ni fa. Cuando eres una cosa que remueve de alguna forma, algo estás haciendo. Remover siempre es mejor que mantener. No sorprender no tiene ningún sentido para mi porque es lo contrario de ser creativo", destaca.

Y aún añade: "Si haces trap, cuando hagas otra cosa te lo van a decir. Cuando los medios ya no les mole decir trap, se van a hundir un montón de chavales. Era muy guay ser hipster hasta que de repente fue una etiqueta negativa. Hay que saber valorar las etiquetas y escaparse de ellas. Al final los artistas que tienen personalidad son los que permanecen".

FICHAJE POR SONY

En lo que tiene que ver con su fichaje por Sony, recalca C. Tanga que ahora puede estar "en el mainstream", pero lleva "quince años haciendo música". "Me gusta mucho la música y estas nuevas aperturas solo son formas de conseguir más poder y posibilidades para hacer más y mejor música", y añade un aviso: "Todo va poco a poco, ahora he dado un golpe y habrá otros que dar".

Así las cosas, adelanta que durante esta nueva temporada "se va a ver que hay un contenido musical y una duración a largo plazo" de su proyecto artístico. Además, asegura que las multinacionales como Sony Music "están en un momento de cambio y es momento de aprovechar esa apertura de miras que tienen para que la música sea mejor, que al final es lo que interesa a los artistas".

"Las multinacionales están detrás del viral, están deseando que algo surja de forma espontánea para poder participar de ello. Prefieren a un artista que sabe lo que quiere. Están cambiando tanto todos los parámetros que ellos están deseando no tener que invertir en su propia idea. Nadie de Sony me habló en ningún momento de vender discos, me hablaron de la carrera que estaba creando", relata.

Con este respaldo y a pesar del éxito ya conseguido, da la sensación el madrileño de estar aún colocándose en la rampa de lanzamiento. Por eso, anticipa que ya desde el próximo mes la gente va a ver "cosas guapas y muchas sorpresas". "Quiero hacer cosas guays, buenas e importantes para la cultura, no son solo números y no solo es pop. Son muchas más cosas", recalca.

Por último, explica que para él hace dos años el éxito era tener una vida que le "estimulara y dejar el modelo de ir a trabajar y discutir con el jefe por pillar vacaciones y luego solo consumir en el ocio". "Ahora he salido de eso y el éxito para mi sería que mi figura artística trascendiera más, dejar mi pequeño poso e inspirar a alguien. Hacer cosas bonitas", remacha.