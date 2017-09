Isaki Lacuesta concluye el rodaje de su 'Boyhood' particular: "En cuanto pueda irme de España, lo haré"

11/09/2017 - 15:08

El cineasta Isaki Lacuesta ha concluido en San Fernando (Cádiz) el rodaje de su nueva película 'Entre dos aguas', una continuación de un proyecto que dio comienzo hace más de diez años con 'La leyenda del tiempo' y en la que el director sigue filmando la vida de algunos de esos protagonistas de manera similar a como ya hizo Richard Linklater en 'Boyhood'.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Lacuesta ha mostrado en una entrevista con Europa Press su desacuerdo con la actual situación del cine español y, en especial, con el poco espacio del que dispone en televisión. "Agarraría a todos los programadores de televisión que hay ahora y los mandaría al infierno. Y, en cuanto pueda irme de este país, lo haré", ha comentado.

'Entre dos aguas' cuenta con dos protagonistas que ya aparecieron en la primera parte, los hermanos gitanos Isra y Cheíto, en una ficción de algunas partes de sus vidas que giran en torno a un reencuentro. "La idea es mostrar a dos hermanos pasando de la niñez a la adolescencia: uno traficante y otro militar", ha señalado. La película arranca cuando Isra sale de la cárcel y regresa a la isla para reinsertarse.

De esta manera, el título de la ficción habla de dos aguas "literales y metafóricos", atendiendo tanto a la vida de los jóvenes gitanos como a la evolución de una ciudad en la que aún se conservan espacios similares a los años 80.

Tras varias semanas de rodaje, Lacuesta ha explicado que ya en la primera película se plantearon "varias semillas" de cara a este rodaje, pensando en que continuarían con el proyecto. 'Entre dos aguas' ha contado con una banda sonora de Kiko Veneno y Refree, quienes se han desplazado hasta San Fernando y han ido componiendo al ritmo del rodaje.

ISRA, "COMO SERGI LÓPEZ O EMMA SUÁREZ"

La diferencia con este nuevo trabajo podría encontrarse en que cuenta aún con "menos momentos documentales" y de puesta en escena. En esta decisión ha tenido mucho que ver el buen hacer de los actores, en especial de Israel, a quien Lacuesta ha calificado como "un descubrimiento". "No le exigimos menos que a Sergi López o Emma Suárez, por poner dos ejemplos, y está actuando a ese nivel", ha apuntado.

El propio actor ha señalado que participar en este rodaje ha supuesto "un orgullo" y ha compartido su deseo de continuar adelante con su carrera profesional. "Es lo que siempre he deseado y siempre doy el 100%. Claro que tendría más oportunidades si no fuera gitano, eso es así porque está ocurriendo, pero por qué no confiar en un buen actor: yo a las cámaras me las como y no les echo cuentas", ha defendido.

ESPACIO PARA LA POBLACIÓN GITANA

'Entre dos aguas' también busca reivindicar espacio en el cine para un colectivo "maltratado" en este campo y en otros sectores de la sociedad. "La verdad, no recuerdo muchas películas del cine español protagonizadas por ellos, pese a que en España hay un millón de gitanos. Es una parte de población importante y ni el cine ni la televisión la representa, lo que me parece lamentable", ha criticado Lacuesta.

"De esto te das cuenta cuando estas aquí, hay una falta de referentes públicos muy grandes. Cuando rodábamos 'La leyenda del tiempo', los chavales con doce años me hablaban del Vaquilla o del Torete. Que no hayan habido en estos años más referentes públicos gitanos creo que es un problema grave", ha destacado.

En esta nueva película se mostrarán algunas de estas preocupaciones, como la reinserción tras su paso por la cárcel --"son carne de cañón y les cuesta mucho salir de esos círculos viciosos porque no hay salida", ha denunciado el director--. Preguntado sobre la posibilidad de continuar con este proyecto con otra película, Lacuesta ha bromeado asegurando que "no será dentro de cinco años seguro, y quizás sea yo el que actúe e Isra el que dirija".