Pascal Rambert dirige 'Ensayo': "Las generaciones de musulmanes que nacieron en Francia son el síntoma de un abandono"

11/09/2017 - 17:03

El autor francés Pascal Rambert dirige desde este martes 12 de septiembre hasta el 8 de octubre 'Ensayo', la versión en castellano de su pieza escénica en la que se mezclan "teatro, vida, política, esperanza y decepciones" a partir del estallido personal y profesional de cuatro amigos. Israel Elejalde, María Morales, Fernanda Orazi y Jesús Nogeiro suben a escena esta obra.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Las generaciones árabes, musulmanes que nacieron en Francia son también el síntoma de un abandono cada vez más desfavorecido. Pagamos este hecho ahora", ha manifestado el dramaturgo este lunes 11 de septiembre durante una entrevista concedida a Europa Press en referencia a los protagonistas de esta obra.

Según ha explicado, los cuatro amigos --dos parejas--, que ven estallar su relación artística y personal en pleno proceso de preparación, son un reflejo de una generación fracasada "un poco por encima" de él, que estuvo muy implicada con la izquierda después de 1968, con la guerra de Vietnam, con la defensa de lo que ocurrió en Portugal, la que reaccionó contra el fascismo y que, poco a poco, se vendió a la cultura fácil, a las cadenas de televisión, a hacer dinero".

"Esta gente ha vendido sus fuerzas de trabajo al gran capital, a la industria, al entretenimiendo, a los periódicos de información superficial. Creo que eso ha producido en mundo en el que nos encontramos hoy", ha señalado Rambert, quien apunta que en los 90 hubo "recelo hacia ciertas idiologías" y "un retorno al individualismo" cuyas consecuencias se observan en la actualidad.

"Los jóvenes que cometen atentados ahora no lo hacen porque la sociedad sea mala con ellos, sino que de alguna manera parte de quienes viven en nuestros territorios han sido mal acogidos", ha recalcado.

TOCAR "EL CEREBRO Y EL CORAZÓN"

Rambert regresa al Pavón Teatro Kamikaze después de haber subido a escena la pasada temporada 'La clausura del amor', con Bárbara Lenie y Israel Elejalde. El autor ha afirmado que no tiene la necesidad de resultar "incómodo" para el espectador, sino tan solo de hacer lo que tiene que hacer. "No hago un teatro de grandes espectáculos, ni de divertimento, sino que intento mezclar muchas emociones con reflexiones sobre las cosas, y poder tocar a la vez el cerebro y el corazón", ha dicho.

Preguntado sobre la intención de sus mensajes, que en esta ocasión abarcan desde asuntos personales hasta temas políticos, el dramaturgo francés ha señalado que "en lo íntimo de cuatro personas también está lo político", porque a su juicio "no hay separación entre las cosas", algo que detesta, según ha confesado.

"Pongo en escena teatro, también óperas, películas y espectáculos de danza y para mí es lo mismo, no hay separación entre las artes, es una misma energía que toma formas diferentes. De la misma forma, en esta pieza todo está mezclado: el teatro, la vida, la política, las decepciones. El trabajo del poeta es dar forma a todo esto", apunta.

En cuanto al grado de pesimismo de la obra, ha admitido que, aunque él no es pesimista, esta obra de teatro provoca "dolor de estómago", por los "sentimientos de haber fracasado" que manifiestan los cuatro amigos. En este sentido, ha defendido que las piezas de Chejov gustan porque se ve a gente que sufre y, sin embargo, "el autor no es pesimista". Por ello, defiende que al escribir no hay que pensar en el tono, sino en "ser fiel a la reproducción del mundo y la realidad de las cosas".

Respecto a la "esperanza" que reside en 'Ensayo', ha indicado que este sentimiento se observa en los propios personajes y en su sentimiento de saber que "algo ha fracasado" y que "siempre hay que volver a empezar". "Escribo desde hace 40 años y nunca estoy contento, pero tengo la esperanza de que la próxima obra será mejor que la anterior", ha concluido.