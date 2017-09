La C. de Madrid espera un informe municipal para autorizar o no el concierto de Manuel Carrasco en Las Ventas

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este martes que el Gobierno regional está a la espera de que el Ayuntamiento emita un informe de viabilidad urbanística a través del cual poder autorizar o no el concierto fin de gira de Manuel Carrasco en Las Ventas este viernes.

Así lo ha explicado Garrido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha puntualizado que "aún" no han recibido el "preceptivo" informe, en función al cual actuarán. "Si es positivo, autorizaremos el concierto, y si no lo hay, no lo vamos a adjudicar, pero hoy por hoy no lo hemos recibido", ha apuntado a continuación.

Además, Ángel Garrido ha indicado que los últimos informes municipales sobre espectáculos en Las Ventas han resultado ser "denegatorios".

GTS, la oficina de representación de Manuel Carrasco, ha informado a través de un comunicado que si no obtienen una respuesta afirmativa antes de las 12 horas de este miércoles, no podrán celebrar el concierto.

"A las 9 horas está programado el inicio del montaje que, de no autorizarse, no se podrá realizar. Les informamos por respeto a los fans de Manuel Carrasco y a toda persona que haya adquirido una entrada para este concierto y para no causarles un perjuicio mayor", ha informado GTS.

Además, en el escrito lamentan que "ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento hayan tenido la sensibilidad y respeto hacia el público, el artista y la organización".

Por su parte, el propio cantante ha mostrado a través de su perfil de Instagram su "indignación" y "tristeza" por la falta de respuesta tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad, ya que su equipo no tiene "ninguna comunicación" para poder entrar al coso a montar el escenario. "¿Por qué no nos han dicho nada aún a tres días del concierto?", se ha preguntado.