Kase.O: "Me ha dado libertad y felicidad salir del ámbito del hip hop"

Un año después del lanzamiento de su último disco, El Círculo, Kase.O afronta el último tramo de la correspondiente gira de presentación, que hasta ahora acumula 52 fechas -30 de ellas sold out- por siete países, con una cifra de asistencia que rebasa las 250.000 personas.

Esta traca final incluye citas en Sevilla (15 de septiembre, CAAC), Zaragoza (13 de octubre, Pabellón Príncipe Felipe), Alicante (28 de octubre, Plaza de Toros), Bilbao (4 de noviembre, Sala Cubeb del BEC), Valencia (11 de noviembre, Velódromo Luis Puig), Barcelona (18 de noviembre, Sant Jordi Club, con entradas agotadas) y Madrid (2 de diciembre, WiZink Center).

Para estas fechas se presentará un nuevo y ambicioso montaje audiovisual que, además, quedará registrado en las filmaciones de los conciertos de Zaragoza, Barcelona y Madrid, con la idea de publicar en DVD a lo largo del próximo año un trabajo documental que plasme todo lo sucedido desde la salida de El Círculo.

"Grabaremos esos conciertos en modo lujoso para dejar un recuerdo de lo que está siendo la gira en un año muy bonito", ha explicado en rueda de prensa Kase.O (Javier Ibarra Ramos, Zaragoza, 1980), quien ha avanzado que el DVD "promete mucho", ya que aparte de los directos, hará una "entrevista guapa explicando los procesos del disco". "El reportaje va a molar a los fans", ha asegurado.

Sobre estos últimos recitales, ha anticipado que serán como lo que han venido haciendo en el resto de la gira, "pero un poquito más". Asimismo, ha desvelado que con su técnico de luces, Miguel González, tiene "cuatro o cinco trucos ensayados que son muy efectivos". "Hay un círculo mucho más grande y estamos mirando la posibilidad de enseñar el feto estraterrestre que tanto se promete en la intro", ha avanzado.

REPETIR EN LAS GRANDES CIUDADES

Tras anticipar la posibilidad de contar con Najwa Nimri como invitada para los conciertos de Zaragoza y Madrid, así como de algunos raperos, Kase.O ha apuntado que han decidido regresar a estas grandes ciudades porque en sus anteriores visitas se quedó mucho público sin entrada fuera de las salas.

"Son grandes ciudades que se nos quedaron pequeñas en la primera parte. Para Madrid van como 10.000 entradas vendidas y algunos dicen que haremos sold out, pero yo eso no lo sé, ya veremos", ha señalado, para luego añadir: "Siempre hemos pecado de modestos. Pero estamos llenando polideportivos, el público está creciendo y he tenido que creer que puedo, aunque da vértigo. En 2015 en Vistalegre -con Jazz Magnetism- fueron 7.000 y había mucho menos hype".

Así las cosas, ha animado al público a asistir a estas actuaciones, afirmando que en ellas, como en el resto de fechas de la gira El Círculo, va a haber "muy buenas energías y sensaciones que no se viven en muchos otros conciertos". "Repetir es una buena opción y son grandes recintos para que nadie se quede fuera. No hace daño estar dos horas al año con Kase.O", ha lanzado entre risas.

Acerca de posibles cambios en el repertorio, ha asegurado que será parecido al habitual, pues no sabe qué canciones van a funcionar en un sitio u otro: "He notado mucho público nuevo y joven que las de Violadores así viejas no saben que existen. Me ha pasado cantar Ballantines, en el Arenal creo que era, y estar a punto de decir vamos a cortar que esto no me ha pasado en la vida".

ARTISTA SUPERVENTAS

En su primera semana a la venta, El Círculo se quedó sin número 1 en la lista española de ventas porque coincidió con el regreso de Dani Martín. Tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero sirvió de todos modos para reconfirmar a Kase.O como un artista superventas que ya hace mucho que trascendió el nicho del hip hop.

"Me escucha gente que no es del rap, eso lo he notado mucho con este disco", ha admitido, al tiempo que ha agregado que ahora le escucha "casi más gente normal, entre comillas, que raperos". "Eso para mi es haber conquistado mentes que antes estaban cerradas. Llevo 25 años rapeando y antes la gente oía la palabra rap y no le ponía importancia ni respeto. Ver que ahora se te respeta en el mundillo musical y en la sociedad en general es una pasada", ha relatado.

Asimismo, ha destacado que siente "orgullo y satisfacción" por haber conseguido una atención más amplia y diversa. Y ha explicado: "Este público no juzga tanto como el del hip hop, por así decirlo. He sido yo mismo en el disco y a la gente le ha gustado. Más que presión, eso a mi me da alas para hacer lo que quiera, para ser yo mismo, que es una cosa que es difícil. Para no seguir tendencias y no querer parecer lo que no eres".

"Me he esforzado mucho en el disco. Algunos fans han caído por el camino y muchos nuevos me han aceptado tal y como soy. Me veo como un músico, por supuesto rapero con su esencia, pero este disco me ha dado alas para hacer música. ¿Por qué no puedo arriesgar y hacer música más allá del rap? Me ha dado libertad y felicidad salir del ámbito del hip hop", ha sentenciado.

Kase.O ha sido preguntado también por sus críticas a la música actual, algunas plasmadas en los versos de El Círculo. Pero en lugar de polemizar, ha respondido que decir eso "denota ignorancia" por su parte, puesto que no escucha todo lo que se hace.

Eso sí, ha aprovechado para lanzar un alegato: "Mi rap es una alternativa a música muy vacía, con mensajes muy feos y para gente muy ignorante, con poca sesera. Si tienen la suerte de escuchar Kase.O cualquiera de ellos, bienvenidos, será una buena influencia".

FUTURO Y PREGONERO

Durante el 2018, Kase.O tiene previsto, además de editar el trabajo audiovisual sobre la gira, seguir viajando y tocando en todos los lugares que sea posible, con una gira por varios festivales y grandes recintos en América Latina. Además, en breve se anunciarán fechas en Canarias, donde tuvieron que cancelar por baja médica, y llegarán a más ciudades de España y otros paises de Europa.

Otros planes pasan por sacar otro CD con "todas las canciones nuevas que pueda", pues de los 73 minutos que dura El Círculo "se quedaro pendientes algunas cosas". "Estoy en el punto álgido de mi carrera y va a haber más Kase.O, porque además no sé hacer otra cosa. Siempre encontraré cosas que decir, para mi la música es como un juguete, me divierte", ha resaltado.

Por último, ha comentado su elección como pregonero este año de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, "un honor muy grande y una responsabilidad". Y termina: "Todo el mundo me para y me mete presión, parece que va a ser un concierto en el balcón del ayuntamiento. De hecho, me da más miedo que un concierto".