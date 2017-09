Marcos Chicot, escritor: "Necesito gigantes intelectuales y morales, personajes que me fascinen"

12/09/2017 - 21:08

El escritor Marcos Chicot ha asegurado este martes que, después de la publicación de sus dos novelas 'El asesinato de Pitágoras' y 'El asesinato de Sócrates', lleva un año estudiando a Platón para escribir una novela sobre este filósofo. "Necesito gigantes intelectuales y morales, personajes que me fascinen", ha explicado sobre el motivo por el que está afrontando esta trilogía.

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, ha aclarado que las tres novelas son "independientes" y que todavía "no tiene claro" si habrá futuras sagas con personajes que han aparecido ya en sus obras, ha dicho esta tarde durante su charla con los lectores en la última sesión del verano del ciclo 'Martes Literarios' de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Chicot, ganador del Premio de Novela Francisco Umbral con su novela 'Diario de Gordon' y finalista del Premio Nadal 2016 por 'El asesinato de Sócrates', ha explicado que "siente" que está jugando el papel de "coger personajes olvidados" para "superar la barrera natural que tiene la gente ante la Filosofía y la Historia" y, de esta manera, "mostrar lo fascinantes que son sus vidas y sus acciones".

En su opinión, estos filósofos "han dejado grandes ideas" que deberían ser "la guía de nuestros pensamientos", al tiempo que ha valorado que la novela "tiene que ser didáctica" porque, de lo contrario, "no cumpliría" sus objetivos como novelista. A este respecto, ha concretado que su finalidad es "entretener y divulgar", de forma que "resulte interesante y fácil aprender cosas".

"Pero una cosa no funciona sin la otra", ha puntualizado Chicot, quien ha explicado que, desde su punto de vista, "solo permea el conocimiento que acabamos comprendiendo". Por este motivo, ha expuesto que "si se muestra al personaje en su vida diaria" por medio de su realidad "documentada", a partir de ahí se pueden "comprender" sus motivaciones.

De esta forma, ha opinado que "acabas comprendiendo por qué Sócrates es el padre del Humanismo", al tiempo que ha aclarado que esta comprensión no llega "de una manera explicativa", sino que, en su opinión, debe llegar al lector por medio de una trama. Pero, ha puntualizado, lo hace "con rigor" y basándose en fuentes.

QUIERE QUE LECTOR "VIVA COMO UNA EXPERIENCIA" SUS NOVELAS

Además de creer que la literatura "debe cumplir una labor social", tal y como defendía el filósofo francés Voltaire, Chicot ha asegurado que al escribir este tipo de novelas debe dejar "un poso" y que el lector "la viva como una experiencia" y que forme "para siempre" de su vida.

En este línea, sobre su manera de escribir como narrador, ha incidido en que su intención con estas obras es mostrar la Grecia Clásica, por lo que tiene un estilo "muy estético" en cuanto a la ambientación, pero también "desde el interior" de los personajes.

En este punto, ha asegurado que en sus novelas hay "escenas cortas", por lo que cree que "son muy adaptables" al cine, aunque "sería carísimo" hacerlo. "A mí me encantaría, si se hace bien. Si se hace un personaje superficial, eso me mataría, me daría un patatús", ha dicho.

De la misma manera, ha manifestado que quiere que lector "sienta, vea y comprenda" sus novelas, de tal forma que "reaccione" como lo hace el protagonista de novelas como 'El asesinato de Sócrates'.

"ROMPER LÍMITES", "UNO DE LOS PLACERES" DE LA LITERATURA

Asimismo, ha asegurado que "uno de los placeres" que le proporciona la literatura es "que no haya límites" o diferencias entre género literarios, y en el caso de que lo haya, "romperlos, volverlos difusos, hacer algo diferente".

De hecho, ha destacado que "esa es quizás" unas de las razones por las que quería escribir y supo que "no iba a parar" cuando empezó a escribir. De hecho, ha dicho que con sus novelas pretende "resucitar" a filósofos como Pitágoras, Sócrates o Platón.

Preguntado por si hay nuevos modelos de lector como consecuencia de las nuevas formas de publicación literaria con las nuevas tecnologías y la "democratización" de la literatura por medio de la autopublicación, Chicot ha opinado que sí porque en Internet "todo el mundo tiene el mismo espacio", frente a la selección que se hace, por ejemplo, en las librerías físicas.

Finalmente, ha valorado que esta autopublicación en Internet, a pesar de que "es una oportunidad para muchos escritores, es un peligro para los lectores hasta que empiezas a filtrar, cualquier cosa se publica", al tiempo que ha hecho referencia a la piratería como otro de los "peligros". Es más, ha reivindicado que quiere tener "éxito" en Alemania porque en este país "no existe la piratería" y es "el único país" donde "se lucha" contra ella.