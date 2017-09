Eric Clapton admite que "no fue fácil" para él ver el nuevo documental sobre su vida

13/09/2017 - 13:31

El nuevo documental sobre la vida del guitarrista Eric Clapton no intenta suavizar el lado más oscuro de la vida del músico, aunque esté dirigido por una amiga, dijo la cineasta Lili Fini Zanuck en el festival de cine de Toronto.

TORONTO, 13 (Reuters/EP)

Zanuck, que conoce a Clapton desde hace 25 años, dirigió Eric Clapton: Life in 12 Bars sobre la vida del guitarrista británico de 72 años, desde su infancia hasta el estrellato internacional, a través de su lucha contra las drogas y el alcohol y la muerte en 1991 de su hijo de cuatro años.

"Verme a mí mismo pasar por eso no fue fácil", dijo Clapton a periodistas en el Festival de Cine de Toronto, donde se estrenó el filme. "Hasta el momento en que dejé de beber, todo lo que dije fueron puras tonterías", añadió, generando risas entre el público.

En su autobiografía del 2007, Clapton describió su adicción de 20 años a las drogas y el alcohol que dijo le hizo gastar unos 16.000 dólares a la semana en heroína en la década de 1970. La muerte de su hijo Conor, quien cayó desde el balcón de una torre de apartamentos en Nueva York, fue lo que lo llevó a la sobriedad.

El músico, que es uno de los productores del documental, se refirió a sus problemas para ver su vida reflejada en la pantalla y hacer entrevistas con Zanuck, en una película que no rehuye el análisis de sus culpas. "No me gusta que me tomen fotografías, no me gusta hablar con periodistas. Me gusta tocar música", dijo.

Zanuck, quien ganó un Oscar por su película de 1989 "Conduciendo a Miss Daisy", dijo que Clapton no cuestionó la responsabilidad que le dio para contar su historia.

REDENCIÓN PERSONAL

"Para mí, la película es sobre redención, redención personal, no necesariamente lo que piensa la sociedad", dijo Zanuck a Reuters. "Nadie lo sacó de su desesperación, lo hizo él solo", añadió.

Con éxitos como "Bell Bottom Blues", "Cocaine" y "Layla", Clapton ganó 17 premios Grammy e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll Hall en el 2000. Quedó en el segundo lugar de la lista del 2015 de la revista Rolling Stone de los mejores guitarristas de la historia, detrás de Jimi Hendrix.