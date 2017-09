Las prendas hechas a partir de materiales reciclados invaden la Fashion Week de Madrid

13/09/2017 - 13:41

Botellas de plástico, neumáticos y fibras celulósicas serán algunos de los materiales reciclados que incorporan diferentes colecciones de prendas que se presentarán en el marco de la Fashion Week de Madrid, que arranca este jueves 14 de septiembre y hasta el próximo día 19 en Ifema.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La colección ganadora de El Laboratorio, un certamen de moda sostenible lanzado por Ecoembes, será la encargada de abrir la edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), con vestidos confeccionados en un 80 por ciento a partir de materiales reciclados, principalmente, botellas de plástico, según ha informado la organización de reciclaje de envases.

Por otro lado, el espacio MBFWM en Ifema contará a partir de este viernes 15 de septiembre con un stand de la entidad de gestión de los neumáticos fuera de uso SIGNUS, en el que se mostrarán ejemplos del uso este material reciclado en prendas de vestir y calzado, gracias a la colaboración de la organización con empresas del mundo de la moda, según han informado los promotores.

Bajo el lema 'Recycling is the new black', SIGNUS quiere mostrar a la ciudadanía el "gran potencial del neumático en el diseño", por ello, la entidad mantiene desde hace años colaboraciones con empresas vinculadas al sector de la moda, como Ecoalf, con la que desarrollaron la utilización de polvo de neumático en calzado, dando lugar a las 'flip flop', que ahora se comercializan desde hace años.

Entre las marcas que utilizan neumáticos en sus prendas y calzados y que estarán presentes en la stand de SIGNUS, se encuentran Nubak, Isendra, AlleyCat, MMARTINYCA, así como diseños de la Colección Posidonia de María Lafuente, hechos con también con estas materias primas.

Lafuente, además, ha presentado en Madrid su nueva colección 'CÓDIGO ROJO 149', inspirada en el Parque Nacional de Doñana y que inauguró la quinta edición de 'Madrid es Moda', donde las empresas acercan la moda a la ciudadanía en pasarelas por la calle.

La colección de Lafuente emplea fibras celulósicas procedentes de bosques gestionados de forma sostenible que cuentan con el certificado PEFC, una organización internacional presente en más de 90 países del mundo que garantiza la gestión forestal sostenible y la trazabilidad de los productos de madera y de celulosa, y que ha colaborado con la diseñadora para la creación de estas prendas.

En este sentido, tal y como ha informado PEFC, con el avance tecnológico, la extracción de las fibras de celulosa son cada vez más sostenibles, por lo que son una alternativa "más limpia a otras fibras sintéticas" (derivadas del petróleo) y también al algodón.