El documental "¡A escena!" pone en valor el teatro en la escuela para jóvenes

Madrid, 15 sep (EFE).- El documental "¡A escena!", dirigido por Luis de la Corte, se estrena hoy en CaixaForum Madrid para subrayar la importancia del teatro en la escuela como herramienta de desarrollo, a través de tres grupos de jóvenes de centros de secundaria de Madrid, Guadalajara y Murcia.

La pieza, que se estrena coincidiendo con el décimo aniversario de CaixaEscena de Obra Social laCaixa, siguió durante un año y medio a tres grupos de teatro de escolares y las obras que montaron con sus profesoras, para reivindicar las artes escénicas como una herramienta en las aulas para la formación integral de los alumnos.

"Cuando entras al grupo de teatro te das cuenta de que te adentras en un mundo completamente diferente que te cambia", ha asegurado hoy en la presentación Julia, antigua alumna del IES Doña Blanca de Molina (Guadalajara) e "hilo conductor" de este documental, a pesar de que ya estudia en la Universidad.

Porque, con todo, sigue yendo "siempre que puede" a los ensayos con sus antiguos compañeros, como ha recalcado Eva Barrios, docente en el centro y responsable desde hace nueve años de la asignatura extra escolar de teatro.

El documental, que se proyectará lo largo del año en los centros que CaixaForum tiene en el territorio español, refleja cómo, a través de las técnicas teatrales, los jóvenes desarrollan sus capacidades creativas y artísticas, viven experiencias emocionales, superan procesos personales y rompen barreras sociales.

"El teatro no es necesario, es imprescindible en el aula", ha subrayado Barrios que, como maestra, siente la "necesidad" de ofrecer esta alternativa escénica que no forma parte del itinerario escolar en su centro a sus alumnos, con los que en "¡A escena!" ha hecho una obra "en clave clown" sobre las personas refugiadas.

Para Diana Fernández, docente del IES Barrio Loranca de Fuenlabrada, el teatro en el aula es un "experimento, una puerta hacia lo desconocido y un espejo para adolescentes que suelen ver en él cosas negativas", además de una herramienta para fomentar el trabajo en equipo y el respeto entre compañeros.

En su centro, "Teatro" es ahora una optativa para 3º y 4º de la ESO, un logro que no es posible en todos los institutos y del que disfrutan 90 alumnos y que se podrá ver en este documental.

"Si me preguntan cuál es la relación entre el teatro y la enseñanza no sabría qué decir, porque han estado inexplicablemente unidas siempre en mi vida", ha apuntado en la presentación, por su parte, José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), dramaturgo y ex docente de Lengua y Literatura.

Ha añadido que le resulta "francamente alarmante" que "en muchos ámbitos", a nivel educativo y administrativo, todavía haya "reservas" para dar el paso de implantar el teatro en los centros porque, para él, este "pone en juego mecanismos fundamentales" para los jóvenes.

"La educación teatral no forma parte del currículum educativo en España, digamos que en ese sentido somos una excepción", ha resaltado también Ignasi Miró, director del área de cultura de la Fundación Bancaria laCaixa.

Miró ha añadido que el programa escénico de la entidad tiene como ejes la "vocación de innovación" y la "voluntad de participación de los escolares", y que por CaxiaEscena han pasado, hasta la fecha, 1.224 profesores, 45.000 alumnos y más de ochenta profesionales del mundo del teatro.