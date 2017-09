El Planetario reabrirá el próximo 4 de octubre tras obras de remodelación

Madrid, 18 sep (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado hoy que el Planetario abrirá sus puertas el próximo 4 de octubre tras haber permanecido cerrado por obras de remodelación desde junio del año pasado.

"Sí, nos hemos adelantado, lo mismo que se adelanta la línea 5. No, estoy equivocada, se retrasó, en este caso nosotros adelantamos la apertura del Planetario", ha indicado la regidora madrileña en la comisión de Cultura y Deporte del Consistorio madrileño.

Sin embargo, cuando se anunció el cierre de estas instalaciones se indicó que las obras finalizarían a principios de 2017, al tener una duración prevista de seis meses, mientras que en junio de este año la regidora adelantó que el espacio, donde se ha renovado la sala de proyecciones y la climatización, abriría la primera semana de octubre.

Carmena ha anunciado la fecha de reapertura ante las críticas del Partido Popular por la "desertización" que, aseguran, el Gobierno de Ahora Madrid ha provocado en los equipamientos culturales.

La edil del PP Isabel Martínez-Cubells ha censurado que durante este verano hayan permanecido cerrados tanto el Planetario como el Templo de Debod, que no se haya celebrado el Festival de Títeres del Retiro o que no haya habido cine de verano en el centro cultural de Conde Duque.

"Las obras no se hacen dando una palmada, llevan un tiempo. Se acabaron cuando se acabaron", ha indicado Carmena en referencia al teatro de títeres, donde los trabajos de remodelación terminaron en el mes de agosto.

Tras el fin de estas obras, se han programado títeres de compañías tanto nacionales como internacionales, que es lo "importante", ha defendido la regidora madrileña.

En referencia al cierre del Templo de Debod, que ha cerrado por los problemas de climatización, Carmena ha anunciado que la licitación para los trabajos definitivos que remodelarán el sistema de refrigeración se publicará esta semana en el Boletín Oficial del Estado.

El PP ha criticado además el cierre o recorte de horarios de las bibliotecas municipales ante lo que Carmena ha defendido que en verano hay que ajustar los horarios porque los trabajadores deben tomar vacaciones y ha indicado que el próximo año se buscará ampliar los horarios.

El Gobierno municipal pretende asimismo abrir las piscinas de los centros deportivos durante los fines de semana, ha anunciado Carmena.

"Las obras acaban cuando se planifican", ha espetado por su parte la concejal 'popular', crítica con el "triunfalismo" que atribuye a Carmena.

Con su aterrizaje en Cultura, la alcaldesa no podía pretender resolver todos los problemas que dejó la delegada Celia Mayer, ha defendido el PP, que pide a la alcaldesa que no permanezca al frente del área y nombre un concejal responsable pues su continuidad "no es seria ni eficaz".

"Deje de utilizar la cultura para su propio lucimiento y piense en los madrileños", ha espetado la edil Martínez-Cubells.