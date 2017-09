Pedro Ruiz estrena su espectáculo más íntimo en Barcelona y Madrid

Barcelona, 18 sep (EFE).- Sincero, íntimo y cercano es el espectáculo que estrenará Pedro Ruiz en el Casino de Barcelona y el Teatro Amaya de Madrid, en el que se presentará ante el público solo con una guitarra, con la intención de "contar anécdotas y cantar, como si estuviéramos en casa".

Bajo el título "Confidencial", Pedro Ruiz estará los viernes en el Casino de Barcelona a partir del 27 de octubre y los sábados en el Teatro Amaya a partir del 7 de octubre.

"Vengo a buscar buen rollo con los espectadores, que es lo que necesitamos en estos tiempos que corren", ha dicho hoy el músico y actor en rueda de prensa.

En el Casino de Barcelona el aforo máximo será de 200 personas y en Madrid de 350 porque el humorista pretende que el público se sienta "como si hubiéramos quedado para charlar y estuviéramos tranquilamente en el salón de casa".

Durante 90 minutos, Ruiz contará "cosas divertidas" que le han pasado, "todas reales", parodiará sus encuentros con personajes como Dalí, Josep Pla, Felipe González, Pujol o Carod Rovira, cantará algunas canciones y reservará 20 minutos al final para que el público le pregunte lo que quiera.

"Responderé sinceramente a todo lo que pregunten y si es por el referéndum de Cataluña responderé que yo no he votado nunca porque no me votaría ni a mi mismo", ha dicho.

Sobre este tema ha añadido que le parece "muy triste el enfrentamiento innecesario que se está produciendo entre las dos partes" y "nos están usando a todos como figurantes de sus ambiciones y errores".

Ruiz, que nació en Barcelona y vive entre Madrid y Barcelona, dice que es "muy querido" por el público de las dos ciudades pero "un paria de las administraciones", ya que no le apoyan "ni los unos ni los otros".

También ha criticado a "todas las televisiones" porque "hoy en día no existen las televisiones libres" y "hay que ser de alguna pandilla para poder trabajar en ellas".