Sada Vidoo, 'la muñeca viviente' que impresionó en The X Factor, lanza nuevo trabajo: A beautiful lie

20/09/2017 - 13:03

La cantante danesa Sada Vidoo, más conocida como 'la muñeca viviente', acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico con el título de A beautiful lie. Se trata de una producción de pop electrónico con sonidos innovadores y vanguardistas en la que destaca la potente y personal voz de Sada.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Iconic es el primer sencillo de este EP compuesto por cinco canciones, que completan Northern lights, House of cards, Why y Parachute. El videoclip de Iconic ya está disponible en el canal VEVO de la artista.

Sada Vidoo se ha hecho mundialmente conocida tras participar en la pasada edición de The X Factor UK e impresionar al jurado comandado por Simon Cowell con su interpretación de Love is a battlefield de Pat Benatar. Y les sorprendió aunque inicialmente no la tomaron en serio por asegurar ser una 'muñeca viviente').

"Está fantásticamente loca", dijo Cowell tras escucharla. "Tiene que volver a Toys 'R' Us, Ttene que estar de vuelta en el escaparate por la mañana", dijo el magnate de la música al despedirla. Aunque no consiguió ganar el programa, fue una de las artistas invitadas en la Gran Final.

Meses después, Sada participó en el Dansk Melodi Grand Prix (selección danesa para elegir el representante en Eurovisión 2017), con el tema Northern Lights. El personaje se ha hecho tan popular en Dinamarca que el canal danés DR emitió un documental de cuatro episodios en el que repasaban la vida y la carrera de la artista.

LARGA TRAYECTORIA

Sada Vidoo es una artista de platino, compositora, icono cultural y actriz de teatro. Con su visión creativa, su incesante innovación, su postura contra la discriminación y a favor de la defensa de su propia identidad, es una inspiración para sus numerosos fans.

Su trayectoria musical es larga: Sada fue la letrista y la voz de 'Lollipop' de DJ Aligator. El single se convirtió en un éxito instantáneo. La canción alcanzó el top 10 en Noruega y Suecia y fue el sexto single más vendido del 2000 en Dinamarca.

Tras firmar Virgin, su single debut fue Hide Away. Al finalizar su contrato con la discográfica, se centró en la composición. Su primer éxito fue Ten Miles (2006), que alcanzó el número dos en el Airplay Chart polaco y fue certificado como Platino en Dinamarca. Fue éxito también en las listas de España y Turquía.

En 2008, se convirtió en finalista en el show de talentos vocal danés Elsk mig i nat de Kanal 5. Fue parte del grupo The Stockholm Promise, que lanzó el single de caridad 2010 United con el rapero danés MILO.

En 2012, Vidoo se mudó a Londres y comenzó a trabajar con los músicos británicos Russ y Chris Ballard. De esa colaboración nació su álbum A Story with No End, con tres singles de éxito: The Actress, China Doll y el tema de Pat Benatar Love Is a Battlefield.