El regreso de Dogo, la tormenta sonora de The Excitements y el premiado John Nemeth, en un mismo ciclo en Madrid

20/09/2017 - 18:34

Un mismo ciclo de conciertos reúne en Madrid la vuelta a los escenarios del legendario Dogo, la tormenta sonora de los barceloneses The Excitements o el blues desgarrado del galardonado vocalista y armonicista de Memphis John Nemeth, entre otros nombres.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Se trata del Ciclo Espíritu de Rock N Roll, que comenzó el pasado 16 de septiembre con el cantante y pianista Mike Sanchez, y que se desarrollará en la madrileña sala El Sol hasta el 16 de diciembre.

El ciclo, que comprende sonidos que van del boogie woogie al rock and roll más canalla, pasando por el blues, country, soul o burlesque y se desarrolla a lo largo de seis jornadas, llega de la mano del programa de radio Espíritu de Rock N Roll y sirve para celebrar los 6 años en antena y el inicio de su nueva temporada desde el Círculo de Bellas Artes. Las entradas están disponibles en Ticketbell.

Este jueves 21 de septiembre la compañía Evil Evil Girrrls and The Malvados tomará la sala El Sol poniendo en escena un show lleno de humor, erotismo y rock and roll exhibiendo la picardía y el glamour de principios del siglo XX.

El 4 de octubre John Nemeth and The Blue Dreamers acercarán el mejor blues desde Memphis (Tenessee), presentando su nuevo disco Feelin 'Freaky.

El 20 de octubre el público disfrutará de dos shows en la misma noche: la vertiginosa y enérgica propuesta de la infalible banda The Excitements contrastará con el sonido country-folk de Henry Lee Schmidt, que avanzará canciones de su nuevo álbum Quiet Man.

El 7 de noviembre Daddy Long Legs y su sucio rock and roll deudor de la filosofía Norton Records cogerán el testigo. El trío de Nueva York llegará a El Sol para presentar en España su tercer disco de estudio.

Y la clausura del Ciclo Espíritu del Rock N Roll, el 16 de diciembre, será con los voraces Aullido Atómico presentando su nuevo lp Decadencia, que verá la luz en octubre de 2017, y el mítico Dogo en su regreso a los escenarios, después de una temporada larga alejado de la escena musical, justo cuando se cumplen 30 años de su primer disco, que para la ocasión ha montado una banda reuniendo a miembros de Señor No y Kurt Baker Combo.

ESPÍRITU DE ROCK N ROLL - 6 AÑOS DE RADIOSala El Sol (calle Jardines, 3 Madrid)16 de septiembre: Mike Sanchez & His Band con Dani Nel·lo y The Del Prince como invitados 21 de septiembre: Evil Evil Girrrls and The Malvados con Lady Dramakuin como invitada04 de octubre: John Nemeth and The Blue Dreamers 20 de octubre: The Excitements + Henry Lee Schmidt07 de noviembre: Daddy Long Legs16 de diciembre: Dogo + Aullido Atómico

ENTRADAS: Todas las entradas del ciclo están disponibles en Ticketbell