Felipe VI anima a poner internet al servicio de la convivencia y la cohesión

Madrid, 21 sep (EFE).- El Rey ha subrayado hoy que el trabajo de la prensa y su rigor serán "fundamentales" ante "los nuevos desafíos, no menos complejos", del futuro, al tiempo que ha animado a poner internet, "entre todos", al servicio de valores como "la convivencia", la solidaridad "y la cohesión".

"No existe democracia sin libertad de prensa; no se conciben sociedades libres sin medios independientes, no cabe opinión pública sin pluralidad de puntos de vista", ha subrayado durante el acto conmemorativo del XV aniversario de Vocento, donde se ha mostrado convencido de que este grupo seguirá al servicio de los "sólidos principios democráticos" de España y sus "valores constitucionales".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia, Interior, Defensa y Agricultura han acompañado a Felipe VI y la Reina Letizia, al igual que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en esta conmemoración, centrada en un concierto del grupo Music Has No Limits en el Teatro Real, que ha reunido a unos 600 invitados.

En su discurso previo al concierto, don Felipe ha argumentado que la prensa no puede vivir de espaldas a la realidad de las nuevas tecnologías digitales, pero "tampoco entregar a cambio su crédito, sus estándares de calidad, su valor referencial y de rigor", porque "contar noticias no es un entretenimiento", sino un "oficio noble" que requiere personal cualificado, "honesto" y "valiente".

"Las noticias han sido siempre imprescindibles en la transformación política, social y tecnológica" de España en los últimos 40 años, ha recordado el Monarca, antes de continuar: "Las noticias y su rigor van a seguir siendo fundamentales para conducirnos en los nuevos desafíos, no menos complejos, que nos van a acompañar en nuestros pasos hacia el futuro".

Al referirse a la nueva tecnología que ha introducido internet en la labor de los informadores, el jefe del Estado ha advertido: "Entre todos, debemos saber ponerla al servicio de la civilización, la cultura, la ciencia, la educación, el progreso, la convivencia, el desarrollo económico, la cooperación, la solidaridad y la cohesión".

Asimismo, ha valorado el modo en que las páginas de prensa "sacan cada día del anonimato a héroes con nombre y apellidos, historias humanas de superación, solidaridad, hospitalidad, generosidad, entrega", una tarea que ha definido como "buen periodismo, al servicio de las personas, testimonios vivos con los que proyectar modelos para nuestras generaciones venideras".

En su intervención, don Felipe ha elogiado además a Vocento como "un grupo comprometido con el rigor y la verdad", del que está seguro de que "continuará desarrollando una tarea clave en el progreso de nuestra sociedad, al servicio de nuestros sólidos principios democráticos y de nuestros valores constitucionales".

En nombre de Vocento ha tomado la palabra su presidente, Santiago Bergareche, quien ha repasado la trayectoria de esta empresa "seria, honesta y fiable", compuesta por medios que "comparten y difunden los valores de la democracia", y se ha mostrado convencido de que los periodistas y las empresas informativas seguirán siendo "necesarios y relevantes" en el futuro.

Vocento, que nació en 2002 con la fusión del Grupo Correo y Prensa Española, está formado actualmente por el diario ABC, doce periódicos regionales, las revistas Inversión & Finanzas y Código Único y los suplementos XL Semanal, Mujerhoy y Corazón, además de un canal de televisión, una productora y un canal de radio.