Los peruanos We The Lion anuncian su primera gira española, con conciertos en Barcelona, Madrid y Granada

21/09/2017 - 16:31

Hace unos días, We The Lion comunicaban que serían los encargados de abrir el concierto de Jack Johnson previsto para el 2 de noviembre en Lima. El cantautor y surfer hawaiano reconocía haberse quedado impactado con la música de la joven banda peruana.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

We The Lion se encuentran casi a punto de cumplir el primer aniversario de su primer trabajo discográfico, Violet, y a punto de cumplir también los cien conciertos de una gira que les ha llevado por gran parte del continente americano, debutando en el festival estadounidense South by Southwest (SXSW) en Austin (Texas).

Ahora, la banda de origen limeño anuncia las primeras fechas de un tour que les acercará a España para ofrecer tres conciertos en las ciudades de Barcelona, Madrid y Granada.

Las salas y fechas escogidas para esta primera toma de contacto serán: Sidecar en Barcelona el 8 de noviembre, Teatro Barceló de Madrid el 9 de noviembre, donde contarán con la banda madrileña Ukulele Clan Band como teloneros, y en la sala granadina Planta Baja el 10 de noviembre. Entradas en Eventbrite.es.