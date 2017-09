Bibiana Fernández y Manuel Bandera llegan mañana al Buero Vallejo de Alcorcón

Alcorcón, 22 sep (EFE).- Los actores Bibiana Fernández y Manuel Bandera abren este sábado 23, a partir de las 20.00 horas, la nueva temporada del Teatro Buero Vallejo de Alcorcón con la comedia musical 'El amor está en el aire', escrita y dirigida especialmente para esa pareja por Félix Sabroso.

La obra se articula a través de diez escenas breves y diez canciones, y cuenta con la presencia en escena de tres músicos, pianista, batería y bajo, que acompañan a los actores en su itinerario teatral por el amor y el desamor, en un recorrido que pasa por los diversos estados que puede atravesar una pareja.

Dos actores en escena se mueven en un único escenario que varía gracias a un texto que hace un recorrido irónico por los cambios que experimentan las relaciones de pareja y se acompaña de un pianista que, a veces, sirve como el entrenador en "el boxeo amoroso".

Desde el punto de vista de la narración, este espectáculo juega con una "estructura temporal invertida" que comienza con el fin del amor para llegar al festín amoroso de las primeras veces que desencadene un "final feliz", como explicó el director Félix Sabroso en la presentación de la obra.

Por otro lado, el repertorio musical está integrado "perfectamente" en una narración donde los protagonistas, "sin romper con la cuarta pared", cantan desde el punto de vista del actor y lo utilizan para continuar la escena, rematarla o enlazar con lo que viene después.

"Lo novedoso es el formato, la estructura y cómo están introducidas todas esas canciones", ha aclarado Manuel Bandera, actor protagonista de esta obra que, a pesar de su título, no contempla el 'Love is in the air' de John Paul Young por ser "muy obvio" y querer nutrirse de música en castellano exclusivamente.

Por su parte, la coprotagonista Bibiana Fernández ha resaltado que es una función "que habla de los distintos estados del amor", lo lo convierte en un espectáculo "empático" que es "común a todos", acompañada además de una banda sonora que, por ser canciones muy populares, pertenecen a todas las generaciones".